यो यो हनी सिंह पर दर्ज 6 साल पुरानी FIR रद्द, 'मखना' गाने पर महिलाओं पर टिप्पणी करने का था आरोप

साल 2019 की बात है, जब पंजाबी रैपर यो यो हनी सिंह का काफी बोलबाला था. आज भी है. वो बात अलग है कि इन्होंने बीच में कुछ सालों का इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था. मेंटल हेल्थ सही न होना, एक वजह थी. इसी साल में यो यो हनी सिंह का सॉन्ग 'मखना' गाना रिलीज हुआ था. यूट्यूब पर रातोरात इस गाने पर मिलियन्स में व्यूज आ गए थे.

गाने को तो सक्सेस मिली थी, लेकिन यो यो हनी सिंह खुद एक लीगल मैटर में फंस गए थे. दरअसल, पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने यो यो हनी सिंह के गाने 'मखना' में इस्तेमाल किए गए शब्दों को सच साबित करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. 6 साल बाद इस केस को रद्द कर दिया गया है.

क्या है मामला?

यो यो हनी सिंह के खिलाफ 'मखना' गाने पर जो साल 2019 में केस दर्द हुआ था, वो खत्म हो चुका है. मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने इसे रद्द कर दिया है. मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दाखिल की गई है. एफआईआर मटौर थाने में दर्ज की गई थी.

बयान हुए दर्ज

यो यो हनी सिंह के गाने का ये मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में चल रहा था. जहां एएसआई लखविंदर कौर ने साल 2014 में और मनीषा गुलाटी ने साल 2025 में अपना बयान दर्ज कराया. कहा कि अगर इस मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में यो यो हनी सिंह को चैन की सांस लेने को मिली है. वो खुश हैं.

Advertisement

यो यो हनी सिंह की ओर से अबतक इसपर कोई बयान नहीं आया है. फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ही अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस मामले पर अपनी राय रखेंगे. साथ ही यो यो हनी सिंह के पर्सनल लाइफ पर बात करें तो वो किसी फिरंग महिला को डेट कर रहे हैं. आजतक दुबई में रहते हैं. जल्द ही अपने कुछ सॉन्ग्स रिलीज करने वाले हैं.

---- समाप्त ----