Grammy 2022: पाकिस्तानी आर्टिस्ट Arooj Aftab ने जीता ग्रैमी अवॉर्ड, बोलीं- खुशी से बेहोश हो जाऊंगी

Grammy Awards 2022: पाकिस्तानी सिंगर अरूज आफताब (Arooj Aftab) ने 64वें ग्रैमी अवॉर्ड में इतिहास रच दिया है. अरूज, ग्रैमी अवॉर्ड को जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं. अरूज आफताब को अपने गाने मोहब्बत (Mohabbat) के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉरमेंस (Best Global Music Performance) कैटेगरी में अवॉर्ड मिला है.

अरूज ने जीता अपना पहला ग्रैमी

ग्रैमी, हॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवॉर्ड है. अरूज आफताब को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट (Best New Artist) कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है. ग्रैमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये खुशखबरी दी है. उन्होंने लिखा, 'अरूज आफताब के गाने 'मोहब्बत' ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉरमेंस 2022 का ग्रैमी अवॉर्ड जीता है. आफताब ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं. साथ ही वह बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी में नॉमिनेट भी हैं.'

अवॉर्ड जीतने के बाद अरूज आफताब ने खुशी जताई और कहा, 'मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी. वाओ, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि कैटेगरी अपने आप में बहुत पागल कर देने वाली रही है. इसमें बर्ना बॉय, विजकिड, फेमी कुटी और एंजेलिक किड्जो जैसे नाम शुमार हैं.' साथ ही उन्होंने कहा, 'मैंने इसे (अपने रिकॉर्ड को) उन सभी चीजों के बारे में बनाया था जिन्होंने मुझे तोड़कर रखा दिया था और बाद में मुझे पूरी तरह जोड़ा. इसे सुनने और अपना बनाने के लिए आपका शुक्रिया.'

.@Arooj_Aftab's "Mohabbat" wins Best Global Music Performance at the 2022 #GRAMMYs.



Aftab is the first Pakistani woman to win a GRAMMY and is also nominated for Best New Artist. 👏 https://t.co/kpqljYmSdy