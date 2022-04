KGF Chapter 2: रिलीज से पहले यूके में छाई Yash-Sanjay Dutt की फिल्म, बना डाला ये रिकॉर्ड

रॉकिंग स्टार यश और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की नई फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) का बेसब्री से इंतजार फैंस कर रहे हैं. दुनियाभर में ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हो रही है. इस फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही बड़ी जीत पा ली है. केजीएफ 2 ने यूके में एक बेहतरीन रिकॉर्ड (KGF Chapter 2 Breaks Record in UK) बना दिया है. यूके में यश (Rocking Star Yash) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) के फैंस अभी से ही केजीएफ चैप्टर 2 की टिकट बुकिंग कर ली है.

केजीएफ 2 ने बनाया रिकॉर्ड

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला (Ramesh Bala) ने बताया है कि यूके में फिल्म ने रिलीज से पहले ही बढ़िया कमाई शुरू कर दी है. फिल्म केजीएफ 2 की एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से यूके में चल रही है. रमेश लिखते हैं, 'केजीएफ चैप्टर 2 ने सभी भारतीय फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस फिल्म ने ओपनिंग सेल्स के 12 घंटों में 5000 से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं.'

