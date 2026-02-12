K-Pop नहीं, K-भक्ति! कोरियन सिंगर ने गाया शिव तांडव स्तोत्र, सुनकर क्रेजी हो रही देसी जनता

के-पॉप यानी साउथ कोरियन पॉप गानों की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में अच्छी-खासी है. पिछले कुछ सालों में तेजी से ऊपर आए के-पॉप का एक शानदार इंडियन मोमेंट बहुत चर्चा बटोर रहा है. के-पॉप सिंगर AOORA (ऑरा) भगवान शिव के तांडव स्तोत्र को एक नए अंदाज में लेकर आ रहे हैं. AOORA ने अपने नए गाने का टीजर शेयर किया है. ये टीजर ही सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है.

AOORA के नए गाने में क्या है?

पॉपुलर के-पॉप सिंगर AOORA अब एक नया गाना लेकर आ रहे हैं. इस गाने में उन्होंने EDM (इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक) के साथ शिव तांडव स्तोत्र गाया है. इस गाने का टाइटल उन्होंने 'शिवा शिवम' रखा है. टीजर की शुरुआत में AOORA 'शिवा शिवम' गाते हुए इस स्तोत्र की एनर्जी महसूस करते हुए लगते हैं. टीजर में वो इस स्तोत्र की एक और लाइन गा रहे हैं— 'प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचकालिमच्छटा...' कोरियन बोलने वाले AOORA ये हिस्सा गाते हुए अपना उच्चारण बहुत साधते हुए नजर आते हैं.

'शिवा शिवम' गाने का ये टीजर ही जनता में चर्चा का मुद्दा बन चुका है. AOORA ने अभी गाना रिलीज करने की डेट शेयर नहीं की है, मगर टीजर को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'के-पॉप नहीं, के-भक्ति ने मुझे ऑबसेस्ड कर दिया है.' वहीं एक यूजर ने कहा कि 'AOORA के के-पॉप म्यूजिक के साथ इंडियन कल्चर और ग्लोबल हो रहा है.'

तगड़ा है AOORA का इंडिया कनेक्शन

साउथ कोरियन रैपर, राइटर और कम्पोजर पार्क मिन जुन का स्टेज नेम AOORA है. कभी पॉपुलर के-पॉप बैंड 'डबल ए' का हिस्सा रहे AOORA 2016 से सोलो करियर बना रहे हैं. अपने म्यूजिक को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे AOORA ने कई पॉपुलर हिंदी गानों का कवर वर्जन अपने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है.

पहली बार फिल्म 'डिस्को डांसर' (1982) का गाना 'जिम्मी जिम्मी' गाकर चर्चा में आए AOORA इंडिया में अच्छी-खासी पॉपुलैरिटी कमा चुके हैं. उन्हें मुंबई में वक्त बिताना पसंद है और इंडिया आने के बाद उन्होंने यहां एक फ्लैट भी रेंट पर लिया था. AOORA 'बिग बॉस 17' और 'झलक दिखला जा' के सीजन 11 में भी नजर आ चुके हैं. अभी तो AOORA ने सिर्फ 'शिवा शिवम' का टीजर शेयर किया है. देखना है कि पूरा गाना आने के बाद क्या धमाल होने वाला है.

