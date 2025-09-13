scorecardresearch
 

Film Wrap: हॉस्पिटल में अंकिता के पति विक्की, शादी के बाद दीपिका कक्कड़ ने खोई पहचान

शनिवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी कुछ घटा. टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. वहीं भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे ने कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की शादी पर रिएक्ट किया.

विक्की जैन, अंकिता लोखंडे, शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ (Photo: Instagram @realvikasjainn @ms.dipika)
बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी चटपटी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं. शनिवार के दिन टीवी एक्ट्रेस  अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुए. उनके हाथ में गंभीर चोट आई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा. इसके अलावा भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे ने शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ की शादी पर रिएक्ट किया. एक्ट्रेस ने कहा कि शोएब से शादी के बाद दीपिका की पहचान कम हुई है.

कुनिका पर भड़कीं फराह खान, TV पर लगाई फटकार, बोलीं- आपका रवैया....

बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान कोरियोग्राफर फराह खान का गुस्से वाला रूप नजर आएगा. वो कुनिका सदानंद पर भड़केंगी जिसका प्रोमो भी सामने आया.

एक्टर पर भड़के अशनीर ग्रोवर, सेट पर दिया धक्का, बोले- शो से निकाल दूंगा

'राइज एंड फॉल' शो में अशनीर ग्रोवर एक्टर अरबाज पटेल की क्लास लगाते दिखाई दिए. उन्होंने अरबाज से उनकी गलती के लिए माफी मांगने की बात कही, जिसपर एक्टर ने अपने तेवर दिखाए.

शादीशुदा एक्टर संग आम्रपाली ने किया निकाह, विदेश में बसाया घर? बोलीं- 11 साल...

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली ने एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ संग शादी की अफवाहों पर बात की है. उनका कहना है कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और उनकी शादी कभी नहीं हुई है.

चलती ट्रेन से एक्ट्रेस ने लगाई छलांग, हुई घायल, बोली- पैर खो सकती थी

एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा कुछ दिनों पहले लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते समय चोटिल हो गई थीं. वो ट्रेन से अचानक कूद गईं. अपने संग हुए हादसे पर एक्ट्रेस ने पहली बार खुलकर बात की.

ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन को मिली दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बिना इजाजत नाम-फोटो इस्तेमाल करने पर लगाई रोक

एक्टर अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट का सहारा मिला है. उन्होंने अपनी फोटोज और नाम बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में अपील की थी जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई है.

