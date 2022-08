अल्लू अर्जुन से इंप्रेस फैन्स, पान मसाले के बाद एक्टर ने ठुकराया शराब कंपनी का ऐड, इतने करोड़ का मिला था ऑफर

हर बार तो अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) अपने फैन्स का दिल जीत लेते हैं! 'पुष्पाः द राइज' में दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद अल्लू अर्जुन फिर से देशवासियों के दिलों पर चढ़ गए हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो एक्टर ने हाल ही में पान मसाले का ऐड रिजेक्ट किया था. करोड़ों की डील को ठुकरा दिया था. उन्होंने किसी भी तरह के पान मसाले को एंडॉर्स करने से इनकार कर दिया था. अब अल्लू अर्जुन ने शराब की कंपनी का ऐड ठुकरा दिया है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स में तो यही कहा जा रहा है.

एक्टर ने ठुकराया करोड़ों का ऐड

कॉलमनिस्ट और इंडस्ट्री ऑबजर्वर मनोबाला विजयबालन ने इस बात की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है. मनोबाला का कहना है कि अल्लू अर्जुन ने 10 करोड़ की डील का ऑफर सुनते ही ठुकरा दिया. न तो वह पान मसाले का ऐड करने में दिलचस्पी रखते हैं और न ही शराब की किसी भी कंपनी को प्रमोट करने में. परिवारिक व्यक्ति की इमेज को बरकरार रखते हुए अल्लू अर्जुन ने यह तय किया है कि वह किसी भी गैरकानूनी या नुकसान देने वाले ड्रग्स को प्रमोट नहीं करेंगे. उन्होंने कुछ चुनिंदा कंपनियों को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है.

#AlluArjun denied a ₹10 cr offer from gutka and liquor brand.



Currently he is charging ₹7.5 cr for brand endorsements.



Kudos to the star for following his principles.