Oscars 2022 Live Updates: शॉर्ट लाइव एक्शन के लिए Riz Ahmed को मिला ऑस्कर, Dune का भी मैजिक

6:52 AM (46 मिनट पहले)

Troy Kotsur को बेस्ट एक्टर इन सपोर्ट‍िंग रोल

Posted by :- priya shandilya

Troy Kotsur को बेस्ट एक्टर इन सपोर्ट‍िंग रोल के लिए ऑस्कर से नवाजा गया. बेस्ट एक्टर इन सपोर्ट‍िंग रोल में Ciarán Hinds(Belfast), Troy Kotsur (CODA), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K Simmons (Being the Ricardos) और Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) नॉम‍िनेटेड थे.