Oscars Academy Awards 2022: 93 साल पहले 15 मिनट में 15 लोगों को मिला था Academy Award, ये थे Oscar जीतने वाले पहले एक्टर

Oscars Academy Awards 2022: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे प्रत‍िष्ठ‍ित एकेडमी अवॉर्ड/ऑस्कर (Academy Awards/Oscar) का इंतजार हर किसी को होता है. दुन‍ियाभर की निगाहें हॉलीवुड के इस महाआयोजन पर ट‍िकी रहती है. अब 94वें एकेडमी अवॉर्ड्स के बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस आद‍ि सभी कैटेगरीज के विनर्स का चुनाव हो चुका है.

आज 21वीं शताब्दी में एकेडमी अवॉर्ड/ऑस्कर एंटरटेनमेंट जगत के सबसे प्रत‍िष्ठ‍ित अवॉर्ड्स में ग‍िना जाता है. पर क्या आपको मालूम है क‍ि सबसे पहला ऑस्कर किसे और कब मिला था. इस अवॉर्ड की शुरुआत कहां और कैसे हुई थी. आइए बताएं कौन था ऑस्कर जीतने वाला पहला एक्टर.

16 मई 1929, कैल‍िफोर्न‍िया स्थ‍ित लॉस एंजेल‍िस (Los Angeles) के द हॉलीवुड रूसवेल्ट होटल (The Hollywood Roosevelt Hotel) में ऑस्कर के पहले इवेंट का आयोजन किया गया था. यह इवेंट आज के जैसा कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं बल्क‍ि एक प्राइवेट डिनर थी जिसमें 270 लोग आमंत्र‍ित किए गए थे. महज 15 मिनट के इस कार्यक्रम में 15 लोग ऑस्कर से सम्मान‍ित किए गए थे. इस इवेंट को Academy of Motion Pictures Arts and Science (AMPAS) के डायरेक्टर Fairbanks ने होस्ट किया था. इस इवेंट में 1927 और 1928 की फ‍िल्मों को सम्मान‍ित किया गया था.

381 रुपये का था एकेडमी अवॉर्ड इवेंट का ट‍िकट

उस वक्त इवेंट के ट‍िकट की कीमत 5 यूएस डॉलर्स थी (2020 में महंगाई दर के मुताब‍िक 75 डॉलर्स). यह भारतीस करेंसी के अनुसार 381 रुपये जो क‍ि 2020 के दर से देखें तो 5721 रुपये. अवॉर्ड सेरेमनी की यह‍ पहली और सबसे खास शुरुआत इत‍िहास के पन्नों में दर्ज है. अफसोस बस इस बात का है क‍ि यह एकमात्र एकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी है जिसे ना रेड‍ियो पर और ना ही टीवी पर टेलीकास्ट किया गया. रेड‍ियो ब्रॉडकास्ट की सुव‍िधा दूसरे एकेडमी अवॉर्ड (2nd Academy Award) सेरेमनी के बाद शुरू हुई.

चार्ली चैपल‍िन और वॉर्नर ब्रदर्स को स्पेशल अवॉर्ड

अकेडमी अवॉर्ड्स के विनर्स की घोषणा तीन महीने पहले ही कर दी गई थी. ये थे पहले ऑस्कर विनर्स. बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड Emil Jannings को उनकी फ‍िल्म The Way of All Flesh और The Last Command के लिए मिला था. Janet Gaynor को 7th Heaven, Street Angel और Sunrise: A song of Two Humans के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड. Frank Borzage को 7th Heaven के लिए बेस्ट डायरेक्टर, ड्रामा का अवॉर्ड. Lewis Milestone को Two Arabian Knights के लिए बेस्ट डायरेक्टर, कॉमेडी का अवॉर्ड. Wings को बेस्ट प‍िक्चर का अवॉर्ड मिला था. यह फ‍िल्म उस वक्त की सबसे महंगी फ‍िल्म थी. इसके अलावा दो स्पेशल ऑनररी अवॉर्ड्स थे. एक अवॉर्ड चार्ली चैपल‍िन को The Circus के लिए और दूसरा अवॉर्ड वार्नर ब्रदर्स को The Jazz Singer को प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया था.



अकेडमी अवॉर्ड जीतने वाले पहले एक्टर

Emil Jannings एक जर्मन एक्टर थे. वे 1920s में हॉलीवुड में काफी पॉपुलर थे. दिलचस्प बात ये है क‍ि बेस्ट एक्टर कैटेगरी में अकेडमी अवॉर्ड जीतने वाले वे अब तक के इकलौते जर्मन एक्टर हैं. कुछ समय बाद नाजी प्रोपागेंडा फ‍िल्मों में काम करने के कारण उन्हें बतौर एक्टर काम मिलना बंद हो गया. Emil ने 1914 से लेकर 1945 तक फ‍िल्मों में काम किया था. साल 1950 में 65 वर्ष की उम्र में लिवर कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया.