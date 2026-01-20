'मां ने गलत तरीके से चढ़कर किया डांस', बेटे ब्रुकलिन के दावे पर ट्रोल हुईं विक्टोरिया, उड़ा मजाक

पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम के घर का कलेश अब पब्लिक हो गया है. डेविड की पत्नी और सिंगर विक्टोरिया बेकहम पर उनके बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकहम ने बड़े आरोप लगाए हैं. ब्रुकलिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा नोट शेयर कर बीते सालों से चल रही अफवाहों को कन्फर्म कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार बेहद टॉक्सिक है. उन्होंने 2022 में एक्ट्रेस निकोला पेल्ट्ज संग हुई अपनी शादी में हुए हंगामे को लेकर भी कई दावे किए. इन दावों के बाद इंटरनेट पर भूचाल-सा खड़ा हो गया है.
ब्रुकलिन ने किए बड़े दावे
शादी को लेकर ब्रुकलिन बेकहम दावा किया कि निकोला पेल्ट्ज संग शादी के बाद कपल को 'फर्स्ट डांस' करना था. क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन पहली बार साथ डांस करते हैं. इसी को फर्स्ट डांस कहा जाता है. हर कपल के लिए ये रिवाज बहस स्पेशल होता है. ब्रुकलिन के मुताबिक, उनकी मां विक्टोरिया ने ये खास पल उनकी पत्नी निकोला से चुरा लिया था. विक्टोरिया ने बेटे का पत्नी निकोला संग फर्स्ट डांस हाइजैक कर खुद उनके साथ डांस किया था. इतना ही नहीं, ब्रुकलिन का दावा है कि उनकी मां ने उनके साथ अनुचित तरीके से डांस किया, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा और अपमानित महसूस हुआ था.
विक्टोरिया का उड़ा मजाक
ब्रुकलिन बेकहम के इस दावे के बाद उनकी मां विक्टोरिया बेकहम का मजाक उड़ रहा है. यूजर्स ने कल्पना करनी शुरू कर दी है कि विक्टोरिया ने ऐसा कैसा डांस किया होगा, जिसकी वजह से बेटे ब्रुकलिन को शर्मिंदगी महसूस हुई. विक्टोरिया को लेकर ढेरों मीम और वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. साथ ही विक्टोरिया को गलत भी करार किया जा रहा है.
अपनी पोस्ट में ब्रुकलिन बेकहम ने यह दावा भी किया कि डेविड और विक्टोरिया ने उनकी जिंदगी के अहम फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश की. इसकी वजह से पत्नी निकोला पेल्ट्ज संग उनके रिश्ते पर बुरा असर पड़ा. ब्रुकलिन ने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स उनकी पत्नी का अपमान करते है. उन्होंने बताया कि परिवार के आपसी रिश्तों के कारण उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं. पारिवारिक कलेश की वजह से लंबे समय से वो एंग्जायटी और मानसिक तनाव में जी रहे हैं. मगर अब वो सिर्फ शांति, सुकून और अपनी प्राइवेसी चाहते हैं.