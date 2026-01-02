200 करोड़ का शो, एनाकोंडा सांप के साथ एंट्री, ताइवान की पॉप स्टार को देख दुनिया हैरान

दुनियाभर में स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले स्टार्स अक्सर ही अपने डांस और एंट्री में वैरिएशन लेकर आते हैं. जो उन्हें दूसरों से काफी अलग बनाते हैं. इसी वैरिएशन को अलग लेवल पर ले जाते हुए ताइवान की फेमस पॉप सेंसेशन जोलिन त्साई ने कुछ ऐसा किया कि दुनिया हैरान रह गई.
दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर ताइवानी पॉप सेंसेशन जोलिन त्साई का एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है. जिसमें वो 30 मीटर लंबे एनाकोंडा जैसे दिखने वाले विशालकाय सांप के सिर पर चढ़कर स्टेज पर एंट्री कर रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल
एशिया के सबसे क्रिएटिव और बोल्ड लाइव परफॉर्मर्स में से एक मानी जाने वाली जोलिन त्साई ने अपने शानदार स्टेज विजुअल्स से ऑडियंस को हैरान कर दिया. अब वायरल हो रहे फुटेज में वह विशालकाय सांप पर खड़े होकर गाना गाती हुई दिख रही हैं. जिसे देख लोग काफी हैरान है.
जोलिन जिस विशालकाय सांप पर डांस कर रही हैं. उसे पहली बार में देखकर सभी को यही लग रहा है कि वो असली है. हालांकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है लेकिन काफी रियलस्टिक भी.इस 30 मीटर लंबे सांप को क्रू मेम्बर्स ने लाइव ऑपरेट किया था. वीडियो में जोलिन इसी के हेड पर डांस करती दिख रही हैं.
यह परफॉर्मेंस उनके मचअवेटेड 'प्लेजर' वर्ल्ड टूर के शुरुआती हिस्से का था. जो 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक ताइपे में शुरू हुआ था. हर शो में करीब हजारों लोगों ने उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी थी.
सबसे महंगा टूर था
ताइवानी मीडिया आउटलेट KBIZoom के अनुसार, त्साई ने कथित तौर पर टूर के प्रोडक्शन में NT$900 मिलियन (लगभग 200 करोड़ रुपये) का खर्च किया. जिससे यह अब तक के सबसे महंगे एशियाई पॉप टूर में से एक बन गया. उनकी हर एंट्री पर बड़े-बड़े स्ट्रक्चर देखे गए. जिसमें बैल, तितलियों और सूअरों के आकार के प्रॉप्स भी थे, जो इसे एक फैंटेसी जैसा लुक दे रहे थे.
जैसे ही जोलिन त्साई के विशाल सांप वाले परफॉर्मेंस का वीडियो वायरल हुआ. सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट करने लगे. एक यूजर ने पूछा, 'क्या वह असली एनाकोंडा है?' जबकि दूसरे ने लिखा, 'एक एनाकोंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है?'.