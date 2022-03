युद्ध के बीच यूक्रेनियन लड़की ने गाया गाना, सिंगर इडिना मेंज़ल तक पहुंचीं आवाज, फिर हुआ ये

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से दुनियाभर के लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं. सब अब यही चाहते हैं कि युद्ध ना हो. शांति बनी रहे. मगर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि दुनिया के किसी कोने में युद्ध शुरू हो जाता है. 3rd वर्ल्ड वॉर तक की संभावनाएं बनने लग जाती हैं. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 2 हफ्ते होने को हैं. दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा. लेकिन अभी तक कोई सुलह नहीं हो सकी है. यूक्रेन के नागरिकों के साथ दुनियाभर के लोगों की सहानभूति है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छोटी सी यूक्रेनी बच्ची गाना गा रही है और शांति की अपील कर रही है.

यूक्रेन की इस बच्ची ने गाया सुरीला गाना

किसी ने ट्विटर पर इस बच्ची का वीडियो शेयर किया है जिसमें वे फ्रोजन मूवी का 'लेट इट गो' सॉन्ग का यूक्रेनियन वर्जन गा रही है. इस गाने को कुल 42 अलग-अलग भाषाओं में ट्रान्सलेट किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेनी नागरिक एक हॉल में कैद हैं और सहमे माहौल में समय बिता रहे हैं. कोई तनाव में है तो कोई जमीन पर सो रहा है. ऐसे में बच्ची जब गाना शुरू करती है तो लोग उसकी ओर आकर्षित नजर आते हैं. लड़की करीब डेढ़ मिनट तक गाती है और पूरे रूम में सन्नाटा पसरा रहता है. लड़की जैसे ही गाना खत्म करती है तालियों की गूंज पूरे कमरे में सुनाई देती है. सभी उसके हौसले और गायन की तारीफ करते नजर आते हैं.

