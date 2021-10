Fast & Furious एक्टर Paul Walker की बेटी ने रचाई शादी, Vin Diesel ने निभाई पिता की भूमिका

हॉलीवुड की फेमस फ्रैंचाइजी 'फास्ट एंड फ्यूरियस' के दिवंगत एक्टर पॉल वॉकर को दुनिया छोड़े लंबा समय बीत गया है. पॉल का परिवार तो उन्हें मिस करता ही है, साथ ही उनके को-स्टार्स, दोस्त और फैंस भी उनकी यादों को सीने से लगाए हुए हैं. 22 अक्टूबर को पॉल वॉकर की बेटी Meadow Walker ने अपने मंगेतर Louis Thornton-Allan संग शादी की.

विन ने निभाई पिता की भूमिका

Meadow Walker की शादी में परिवार संग करीबी लोग शामिल हुए थे. इस वेडिंग सेरेमनी में पॉल वॉकर के दोस्त और को-स्टार विन डीजल ने Meadow के पिता की भूमिका निभाई और उन्हें दूल्हे के पास वॉक कराते हुए लेकर गए. क्रिश्चियन रीति-रिवाज के अनुसार, शादी के दिन दुल्हन का पिता उसे वॉक कराते हुए लेकर जाता है और उसका हाथ दूल्हे के हाथ में देता है.

इमोशनल हुए फैंस

Meadow Walker ने अपनी शादी की एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हमारी शादी हो गई है.' इसके अलावा Meadow ने विन डीजल संग वॉक की तस्वीर और शादी के बाद पति लुइस संग एक तस्वीर शेयर की है. विन और Meadow Walker को साथ देख फैंस इमोशनल हो रहे हैं. दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

विन-पॉल की दोस्ती थी गहरी

विन डीजल, 23 साल की Meadow Walker के गॉड फादर हैं. पॉल और विन की दोस्ती बहुत गहरी थी. दोनों फिल्मी पर्दे के साथ-साथ असल जिंदगी में भी एक दूसरे को परिवार का हिस्सा मानते थे. 2013 में पॉल वॉकर का कार एक्सिडेंट में निधन हो जाने के बाद उनके परिवार पर तो इसका बुरा असर हुआ ही था. साथ ही विन डीजल भी टूट गए थे. पॉल के जाने के बाद भी विन डीजल उनके परिवार से जुड़े हुए हैं. वह पॉल के बच्चों संग अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.