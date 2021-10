26 साल बाद नए अंदाज में DDLJ लेकर आ रहे Aditya Chopra, ये होगा ट्विस्ट

बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' को नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं. आदित्य ने ऐलान किया कि वह इस फिल्म को ब्रॉडवे लेकर जा रहे हैं. जी हां, आदित्य, 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' म्यूजिकल के साथ अपना ब्रॉडवे डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं.

आदित्य बनाएंगे DDLJ म्यूजिकल

फिल्म की रिलीज के 26 साल बाद DDLJ का नया म्यूजिकल रूप फैंस को देखने मिलने वाला है. के बाद ‘राज’ और ‘सिमरन’ की प्रेम कहानी ब्रॉडवे म्यूजिकल के रूप में क्रॉनिक किया जाना तय है. आदित्य चोपड़ा ने शनिवार को घोषणा करके फैंस को ये सरप्राइज दिया है. इस प्रोजेक्ट पर आदित्य चोपड़ा पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं.

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के ‘राज’ और ‘सिमरन’ की प्रेम कहानी ब्रॉडवे म्यूजिकल के तौर पर रंगमंच पर पेश की जाएगी. इसे Come Fall In Love - The DDLJ Musical नाम दिया गया है. इस म्यूजिकल का प्रीमियर अमेरिका के सैन डिएगो स्थित ओल्ड ग्लोब थिएटर में होगा. यश राज के सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया गया है. साथ ही आदित्य के एक नोट को भी शेयर किया गया है.

नोट में ब्रॉडवे की अपनी यादों को ताजा करते हुए आदित्य चोपड़ा ने बताया, ‘साल 1985 की गर्मियों का समय था और मैं 14 साल का था. तब मैं लंदन में छुट्टियां बिता रहा था. मेरे माता-पिता मेरे भाई और मुझे म्यूजिकल थिएटर का पहला एहसास दिलाने के लिए ले गए. रोशनी धीमी हो गई, पर्दे उठ गए और अगले तीन घंटों के दौरान जो कुछ सामने पेश हुआ उसने मुझे चकित कर दिया. तब तक मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था, जो बड़े शौक और उत्सुकता के साथ फिल्में देखता था और उस वक्त मुझे बिग स्क्रीन पर इंडियन ब्लॉकबस्टर सबसे ज्यादा पसंद आती थीं. लेकिन उस दिन स्टेज पर मैंने जो देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का स्पेक्टेकल स्टेज पर लाइव रचा जा सकता है. लेकिन इस अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मेरे मन में यह गूंजा कि म्यूजिकल थिएटर हमारी इंडियन फिल्मों से कितना मिलता-जुलता है.’

विशाल-शेखर देंगे म्यूजिक

इस ब्रॉडवे के लिए विशाल-शेखर बतौर संगीतकार जुड़ चुके हैं. दोनों म्यूजिकल में बतौर कंपोजर काम करेंगे. आदित्य ने अपनी इस पहली रंगमंचीय प्रस्तुति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस और बढ़िया टेकनीशियन्स की टीम को चुना है. वहीं टोनी एवं एमी विनर रॉब ऐशफोर्ड (फ्रोजन, थॉरोली मॉडर्न मिली, द ब्वॉयज फ्रॉम सिरैक्यूज) एसोशिएट कोरियोग्राफर श्रुति मर्चेंट के साथ इस प्रोडक्शन की कोरियोग्राफी करेंगे. Come Fall In Love - The DDLJ Musical, 2022-2023 के ब्रॉडवे सीजन में स्टेज पर पेश किया जाएगा, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर सैन डिएगो स्थित ओल्ड ग्लोब थिएटर में सितंबर 2022 के दौरान होगा.

आदित्य का मानना रहा है कि म्यूजिकल ब्रॉडवे बहुत हद तक भारतीय फिल्मों जैसा ही है. ये बरसों से बिछड़े हुए दो प्रेमी हैं, जो पहली बार उनके पहले ब्रॉडवे शो ‘कम फॉल इन लव: द डीडीएलजे म्यूजिकल’ में होगा. बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ को आदित्य पहले एक अंग्रेजी फिल्म के रूप में ही बनाना चाहते थे. तब वह इस फिल्म के हीरो के रूप में हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को लेना चाहते थे.