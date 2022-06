पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस मीनल खान इस समय सुर्खियों में आई हुई हैं. या यूं कह दें कि एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली उड़ रही है. दरअसल, एक्टर मीनल खान और उनके पति अहसान मोहसिन अपने एडवेंचरस ट्रिप की वजह से जाने जाते हैं. अक्सर, इनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट्स ट्रैवलिंग से जुड़ी नजर आती हैं. लैविश डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच की फोटोज के साथ दोनों की कुछ फोटोज भी फैन्स और फॉलोअर्स के बीच पॉपुलर रहती हैं, लेकिन इस बार लगता है मीनल खान से एक गलती हो गई.

मीनल खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जो अमेरिकन मॉडल और टीवी रियलिटी स्टार कायली जेनर जैसी थी. यह कहना गलत नहीं होगा कि मीनल खान और काइली जेनर की स्टोरी हूबहू सेम थी. काइली जेनर लैविश ब्रेकफास्ट एन्जॉय कर रही थीं, जिसकी फोटो मॉडल ने सोशल मीडिया पर फैन्स संग शेयर की. यही फोटो क्रॉप (काटकर) करके मीनल खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दी. फैन्स ने यह बात नोटिस कर ली और बस फिर देर किस बात की थी, ट्विटर पर मीनल खान का मजाक उड़ने लगा.

फैन्स के निशाने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस

मीनल खान पर फैन्स ने काइली जेनर की लैविश ब्रेकफास्ट की फोटो चोरी करने का आरोप लगाया. फैन्स का कहना रहा कि यह तो पहली बार उन्होंने नोटिस किया है. पता नहीं, आज से पहले मीनल खान ने कितनी फोटोज हॉलीवुड मॉडल की चोरी की होंगी. उन्हें अपने नाम से पोस्ट किया होगा. मीनल खान पेशे से एक इन्फ्लूएंसर भी हैं. अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद उन्होंने काइली जेनर की फोटो को कॉपी किया है. फैन्स को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह मीनल खान की इस हरकत पर हंसे या फिर यह सोचें कि इनके अंदर यह करने के गट्स हैं. एक यूजर ने तो मीनल खान से यह तक कह दिया कि उन्हें अगर यह लगता है कि पाकिस्तान के लोग काइली जेनर को फॉलो नहीं करते तो वह गलत सोच रखती हैं.

On today’s episode, presenting you Minal Khan and her fetish to look elite by copying @KylieJenner breakfast story. Can’t decipher whether to laugh or appalled at this much audacity and people get insecure by looking at them ?? LOLLL pic.twitter.com/5EOHdUZvaj