Oscars 2026 List: ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल ये फिल्में, किन एक्टर्स को मिला नॉमिनेशन, देखें पूरी लिस्ट

अकैडमी अवॉर्ड्स जिसे 'ऑस्कर' के नाम से भी जाना जाता है, उसके नॉमिनेश की पूरी लिस्ट सामने आ गई है. इंडिया की तरफ से एक भी फिल्म फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई. लेकिन हॉलीवुड की 'सिनर्स' फिल्म का जलवा देखा गया. वहीं कई और फिल्मों भी छाईं. आइए, पूरी लिस्ट देखते हैं...

ऑस्कर नॉमिनेशन में 'सिनर्स' (Photo: IMDb)
ऑस्कर नॉमिनेशन में 'सिनर्स' (Photo: IMDb)

गुरुवार 22 जनवरी के दिन 98वें अकैडमी अवॉर्ड्स यानी 'ऑस्कर 2026' की फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट सामने आई. इस दौरान पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई थीं कि आखिर किन फिल्मों ने इस अवॉर्ड को जीतने के लिए अपनी जगह बनाई. हालांकि पूरे इंडिया की नजर करण जौहर की 'होमबाउंड' पर थी. क्योंकि ये भारत की तरफ से चुनी गई फिल्म थी, जिसने टॉप 15 की लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली थी. मगर फाइनल लिस्ट तक आने पर नाकाम हुई. 

दुनियाभर की कई शानदार फिल्मों ने 'ऑस्कर 2026' की नॉमिनेशन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. इनमें से कई फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने साल 2025 में अपनी दमदार स्टोरीटेलिंग से लोगों का दिल जीता था. हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो 'वॉर्नर ब्रदर्स' की तीन फिल्मों ने 'बेस्ट फिल्म' की कैटेगरी में अपनी जगह बनाई. वहीं इस साल एक नई कैटेगरी की भी एंट्री हुई. आइए, देखते हैं कि कौन-कौनसी फिल्में इस साल ऑस्कर जीतने के लिए भिड़ेंगी. 

बेस्ट फिल्म

बुगोनिया

एफ 1

फ्रैंकेंस्टीन

हैमनेट 

मार्टी सुप्रीम

वन बैटल आफ्टर अनदर

द सीक्रेट एजेंट 

सेंटिमेंटल वैल्यू

सिनर्स

ट्रेन ड्रीम्स

बेस्ट एक्टर

टिमोथी चालमेट-  मार्टी सुप्रीम 

लियोनार्डो डिकैप्रियो- 

इथन हॉक- ब्लू मून

माइकल बी जॉर्डन- सिनर्स

वैगनर मौरा- द सीक्रेट एजेंट

बेस्ट एक्ट्रेस

जेसी बकले- हैमनेट

रोज बर्न- इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू

केट हडसन- सॉन्ग संग ब्लू

रेनेट रीन्सवे- सेंटिमेंटल वैल्यू

एमा स्टोन- बुगोनिया

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

बेनिकियो डेल टोरो- वन बैटल आफ्टर अनदर

जैकब एलोर्डी- फ्रेंकस्टीन 

डेलरोय लिंडो- सिनर्स

सीन पेन- वन बैटल आफ्टर अनदर

स्टेलन स्कार्सगार्ड- सेंटिमेंटल वैल्यू

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

एले फैनिंग- सेंटिमेंटल वैल्यू

इंगा इब्सडॉटर लिलियास- सेंटिमेंटल वैल्यू

एमी मैडिगन- वेपन्स

वुन्मी मोसाकु- सिनर्स

टेयाना टेलर- वन बैटल आफ्टर अनदर

बेस्ट डायरेक्टर

क्लोई झाओ- हैमनेट

जोश सफ्डी- मार्टी सुप्रीम

पॉल थॉमस एंडरसन- वन बैटल आफ्टर अनदर

जोआकिम ट्रायर- सेंटिमेंटल वैल्यू

रायन कूगलर- सिनर्स

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म

द सीक्रेट एजेंट- ब्राजील

इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट- फ्रांस

सेंटिमेंटल वैल्यू- नॉर्वे

सिरात- स्पेन

द वॉइस ऑफ हिंद रजब- ट्यूनीशिया

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

ब्लू मून

इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट

मार्टी सुप्रीम

सेंटिमेंटल वैल्यू

सिनर्स

बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीनप्ले

बुगोनिया

फ्रैंकस्टीन

हैमनेट

वन बैटल आफ्टर अनदर

ट्रेन ड्रीम्स 

---- समाप्त ----
