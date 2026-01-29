scorecardresearch
 
बेकहम परिवार में कलेश: बेटा ब्रुकलिन बेकहम अरबपति पिता को छोड़, ससुर से ले रहा हर महीने 9 करोड़?

बेकहम परिवार के झगड़े के बीच एक्ट्रेस निकोला पेल्ट्ज को उनके पिता नेल्सन पेल्ट्ज से मिलने वाले कथित लाखों डॉलर के मंथली पॉकेट मनी की बात सामने आई है. क्या ये अफवाहें सच हैं, जानिए

ब्रुकलिन बेकहम और निकोला पेल्ट्ज़ (Photo: Instagram/@nicolapeltzbeckham)
फेमस बेकहम फैमिली में चल रही अनबन अब एक नया मोड़ ले चुकी है. फेमस फुटबॉलर डेविड और विक्टोरिया बेकहम के बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकहम और उनकी पत्नी निकोला पेल्ट्ज़ को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं. ताज़ा विवाद निकोला के फाइनेंस और उनके अरबपति पिता नेल्सन पेल्ट्ज़ से मिलने वाले भारी-भरकम पॉकेट मनी को लेकर है.

चर्चा है कि एक तरफ जहां बेकहम परिवार ब्रुकलिन को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, वहीं निकोला को उनके पिता की तरफ से हर महीने करोड़ों रुपये की मदद मिल रही है. पारिवारिक झगड़े और पैसे के इस उलझे हुए समीकरण ने इस समय हॉलीवुड और फैशन वर्ल्ड में गॉसिप का बाज़ार गर्म कर दिया है.

9 करोड़ रुपये की पॉकेट मनी?
ब्रिटिश पत्रकार मरीना हाइड ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में दावा किया कि निकोला पेल्ट्ज़ को उनके पिता नेल्सन पेल्ट्ज़ से हर महीने लगभग 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) का भत्ता मिलता है. हाइड का कहना है कि नेल्सन ने कथित तौर पर यह बात स्वीकार भी की है. गौरतलब है कि नेल्सन पेल्ट्ज़ की कुल संपत्ति लगभग 1.6 बिलियन डॉलर है, जो बेकहम परिवार की 680 मिलियन डॉलर की संपत्ति से कहीं ज्यादा है. हालांकि, इन दावों के सामने आने के बाद एक सूत्र ने पेज सिक्स को बताया ने इन्हें पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है और कहा है कि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है.

A post shared by 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

वहीं बेकहम परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि डेविड और विक्टोरिया अपने बेटे ब्रुकलिन को बहुत ज्यादा आर्थिक मदद नहीं देते क्योंकि उनका सपना है कि ब्रुकलिन खुद के पैरों पर खड़ा हो. दूसरी तरफ, ब्रुकलिन का नजरिया कुछ और ही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यहां तक कह दिया कि उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उनके माता-पिता ने कंट्रोल किया है. जिसकी वजह से वह हमेशा एंग्जायटी (घबराहट) में रहे. ब्रुकलिन ने साफ किया कि वह अब अपनी शर्तों पर जी रहे हैं और उन्हें उनकी पत्नी निकोला कंट्रोल नहीं करतीं, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है.

हाल ही में विक्टोरिया बेकहम को पेरिस में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था. जहां डेविड और उनके तीन बच्चे उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे. लंबे समय बाद परिवार को सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा गया, लेकिन ब्रुकलिन यहां भी नजर नहीं आए. ब्रुकलिन ने साफ तौर पर कहा है कि वह फिलहाल अपने परिवार से सुलह करने के मूड में नहीं हैं. उनका आरोप है कि उनके माता-पिता की टीम प्रेस में झूठी खबरें फैला रही है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अपने बचाव में बोलना पड़ा है.

परिवार से दूर रहने का फैसला
तमाम विवादों और पैसों की अटकलों के बीच, ब्रुकलिन और निकोला अपनी दुनिया में खुश नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों अक्सर प्यार भरी तस्वीरें शेयर करते हैं. ब्रुकलिन का कहना है कि अपने माता-पिता से दूर होने के बाद उनकी मानसिक शांति वापस लौट आई है और अब वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहते जो केवल इमेज या प्रेस की सुर्खियों के लिए बनी हो. वह और निकोला अब सिर्फ अपने आने वाले भविष्य के लिए सुकून और प्राइवेसी चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने परिवार से दूरी ही क्यों न बना कर रखनी पड़े.

कौन हैं निकोला पेल्ट्ज़?
निकोला पेल्ट्ज़ पेशे से एक्ट्रेस, राइटर और डायरेक्टर हैं. जो हॉलीवुड की दुनिया में जाना-माना नाम हैं.  उनके पिता नेल्सन पेल्ट्ज बड़े उद्योगपति हैं. साथ ही उनकी मां क्लॉडिया पूर्व मॉडल रही हैं. 

---- समाप्त ----
