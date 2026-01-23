Masters of The Universe Trailer: जबरदस्त है 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' का ट्रेलर, ही-मैन करेगा जबरदस्त जंग

लंबे इंतेजार के बाद लाइव एक्शन फिल्म 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' का टीजर ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. इस फिल्म में इंग्लिश एक्टर निकोलस गैलिट्ज़िन सबके चहिते सुपरहीरोज में से एक ही-मैन का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं. हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, भारत में तो दिग्गज एक्टर रहे धर्मेंद्र को ही-मैन माना जाता था. लेकिन असल में ही-मैन कोई और ही है. ये सिलसिला 1980 में शुरू हुआ था, जब मेटल नाम की टॉय कंपनी ने ही-मैन नाम के खिलौने को निकाला. बड़ी-बड़ी मसल्स, मजबूत बॉडी, लंबे बाल और जादुई तलवार वाला ये हीरो दुश्मनों से लड़ता था. बाद में इसकी कार्टून सीरीज भी आई. अब वही ही-मैन लाइव एक्शन मूवी में नजर आने वाला है.

आ गया है ही-मैन

'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' के ट्रेलर में आपको इसकी बेहतरीन झलक मिलती है. ट्रेलर की शुरुआत अमेरिका की कॉर्पोरेट लाइफ में फंसे एडम ग्लेन उर्फ प्रिंस एडम उर्फ ही-मैन (एक्टर निकोलस गैलिट्ज़िन) से होती है. एडम अपनी कॉर्पोरेट जॉब में बैठे जिंदगी के खूबसूरत और अहम सालों को बर्बाद होते देखा रहा है. उसके डेस्क पर एक नेम प्लेट रखी है, जिसपर उसके प्रोनाउन ही/हिम लिखे हैं. ये मॉडर्न समाज के साथ-साथ एडम के ही-मैन होने की तरफ भी इशारा है. एडम ग्लेन अपने ग्रह इटर्निया को छोड़कर पृथ्वी पर आया था. वो काल्पनिक चीजों और जादूई तलवारों की दुनिया में खोया रहता है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई उसकी तलवार ढूंढ निकालता है. इस तलवार में ही ही-मैन की ताकत छिपी है.

अब पृथ्वी और इटर्निया के लिए चीजें सीरियस हो गई हैं. 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स', 1980 के दशक की फेमस मेटल टॉय लाइन के खिलौने ही-मैन पर आधारित एक साई-फाई फिल्म है. इसका निर्देशन जाने माने हॉलीवुड डायरेक्टर ट्रेविस नाइट ने किया है. फिल्म में इटर्निया के प्रिंस एडम की घर वापसी को दिखाया जाएगा. उनके पास होगी उसकी जादुई और पावरफुल तलवार. इसके अलावा वो अपने दोस्तों टीला (कैमिला मेंडेस) और डंकन उर्फ मैन एट आर्ट (इदरीस एल्बा). इसके अलावा ही-मैन का साथी बैटल कैट, जो कि एक ग्रीन टाइगर है, भी स्पॉटलाइट छीनता दिख रहा है. सभी मिलकर पिक्चर के विलेन स्केलेटर (जारेड लेटो) को मजा चखाने वाले हैं. कम से कम उम्मीद तो यही की जा रही है.

ट्रेलर की शुरुआत धीमी होती है, लेकिन निकोलस गैलिट्ज़िन को ही-मैन में बदलते देखा बेहद मजेदार है. उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने लायक है. ट्रेलर का अंत ही-मैन और स्केलेटर की धुआंधार लड़ाई पर होता है. पिक्चर में सीजीआई का हेवी यूज देखने को मिलेगा. इसमें और भी कई जाने माने सितारे हैं. क्रिस बटलर समेत एडम नी, एरॉन नी और डेव कैलहम ने 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' की कहानी को लिखा है. इसे Amazon MGM स्टूडियो तले बनाया गया है. ये फिल्म 5 जून 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी.

