My Daughter Is A Zombie: रिलीज के दूसरे हफ्ते में तहलका मचा रही बाप-बेटी की ये हॉरर कॉमेडी कहानी, मिली हाईएस्ट ओपनिंग

कोरियाई फिल्म काउंसिल के ट्रैकिंग सिस्टम KOBIS के मुताबिक, ये फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होने के बाद से अब तक कुल 12.5 मिलियन डॉलर (109 करोड़ 64 लाख 87 हजार 500 रुपये) कमा चुकी है. कमाई के मामले में ये 'F1' को भी पछाड़ चुकी है.

जॉम्बी स्टोरी ने बचाई कोरियन बॉक्स ऑफिस की लाज (Photo: Screengrab)
कोरियन फिल्म My Daughter Is A Zombie की खूब चर्चा हो रही है. इसने कोरियन फिल्म इंडस्ट्री को लंबे समय बाद जबरदस्त बूस्ट दे दिया है. दक्षिण कोरियाई फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'माय डॉटर इज ए जॉम्बी', 1 से 3 अगस्त के वीकेंड में कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. इस दौरान इस फिल्म ने 1.17 मिलियन टिकटें बिकने से 8.3 मिलियन डॉलर (69 करोड़ 9 लाख 81 हजार) तक की कमाई की है.

F1 को पछाड़ आगे निकली ये फिल्म, कितनी हुई कमाई?

फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 4.3 लाख से ज्यादा टिकटें बेचकर 2025 का नया रिकॉर्ड बनाया, जो 'Mission: Impossible– Final Reckoning' से ज्यादा था. इसी के साथ इस फिल्म ने Bong Joon Ho की फिल्म 'Mickey 17' की  (625 करोड़ 14 लाख रुपये)  और पिछले महीने रिलीज हुई 'Jurassic World Rebirth' की 5.64 मिलियन डॉलर (लगभग 495 करोड़ 56 लाख रुपये) की ओपनिंग कमाई को भी पार कर लिया है.

दूसरे नंबर पर ब्रैड पिट की रेसिंग ड्रामा फिल्म 'F1' मजबूती से बनी हुई थी, जिसने इस हफ्ते 3 मिलियन डॉलर और कमाए, जिससे इसकी कुल कमाई 23.8 मिलियन डॉलर (करीब 203 करोड़ 49 लाख 12 हजार 257 रुपये) हो गई. वहीं, तीसरे नंबर पर साउथ कोरियन एनिमेटेड बाइबिल स्टोरी 'The King of Kings' रही, जिसने इस हफ्ते 966,839 डॉलर कमाए और इसका कुल कलेक्शन बढ़कर 6.9 मिलियन डॉलर (लगभग 59.53 करोड़) हुआ.

क्या है 'My Daughter Is A Zombie' की कहानी?

डायरेक्टर Pil Gam-seong की ये फिल्म मुख्य रूप से Cho Jung-seok, Lee Jung-eun, Cho Yeo-jeong, Yoon Kyung-ho, और Choi Yu-ri. जैसे कलाकारों पर बेस्ड है. कहानी एक समर्पित पिता की है, जो जानवरों का ट्रेनर है. जब उसकी बेटी जॉम्बी से संक्रमित हो जाती है और समाज संक्रमित लोगों का शिकार कर रहा होता है, तब वो अपनी बेटी को अपनी मां के गांव लेकर जाता है. बेटी में संक्रमण के बावजूद इंसानियत के कुछ लक्षण अभी भी मौजूद हैं, और पिता अपनी जानवर ट्रेनिंग की कला का इस्तेमाल करके उसे सामान्य जीवन की ओर वापस लाने की कोशिश करता है. पिता-बेटी के रिश्ते पर बेस्ड ये फिल्म लोगों का खूब दिल जीत रही है. 

---- समाप्त ----
सभी आंकड़े KOBIS से लिए गए हैं.
