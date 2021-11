Mr Bean dead? जानें सोशल मीडिया पर वायरल खबर का सच

मिस्टर बीन का आइकॉनिक रोल प्ले कर पॉपुलर हुए ब्रिटिश एक्टर रोवन एटकिंसन (Rowan Atkinson) को लेकर बड़ी खबर वायरल हो रही है. उनकी मौत की खबर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है. कॉमेडियन के बारे में ये खबर सुनने के बाद कई लोग तो शॉक्ड हैं. इससे पहले आप भी हैरान परेशान हों, आपको बता दें कि एक्टर के निधन की ये झूठी खबर है जो वायरल हो रही है.

क्या मिस्टर बीन का हुआ निधन? वायरल खबर का जानें सच

सभी के चहेते मिस्टर बीन एकदम सुरक्षित और फिट हैं. रोवन एटकिंसन के बारे में मौत की झूठी खबर ट्विटर हैंडल US broadcaster Fox News ने शेयर की. ट्वीट में लिखा गया था- फॉक्स ब्रेकिंग न्यूज- मिस्टर बीन (रोवन एटकिंसन ) का 58 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट की वजह से निधन हो गया. इस तरह की ट्रेडिंग खबर का हवाला देकर लिंक पर क्लिक करने के लिए लोगों को फोर्स किया गया.

Rowan Atkinson dies every year on facebook

why does rowan atkinson die every year..? 😦

दूसरे इसी तरह के एक ट्वीट में लिखा था- इंग्लिश कॉमेडियन और एक्टर रोवन एटकिंसन यानी मिस्टर बीन के 18 मार्च 2017 को सड़क हादसे मे मारे जाने की खबर है. ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इस खबर को जानने के बाद रोवन के फैंस परेशान हो गए. लेकिन राहत की बात ये है कि ये खबर झूठी, गलत साबित हुई. रोवन बिल्कुल ठीक हैं और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तैयारियों में बिजी हैं.

#rowanatkinson is NOT dead the rumours are absolutely false...it's a hoax pic.twitter.com/wrcGAStjHG