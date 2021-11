Emmy Awards 2021: कुर्ता पहनकर समारोह में पहुंचे Vir Das, बताया क्यों नहीं पहनी डिजाइनर ड्रेस

अंतराष्ट्रीय एमी अवॉर्ड 2021 में वीर दास अवॉर्ड जीतने से भले ही चूक गए पर लोगों का दिल जीतने में वे कामयाब हो गए हैं. इस प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड समारोह के लिए वीर दास बेहद खास आउटफ‍िट में पहुंचे थे. उन्होंने किसी डिजाइनर ड्रेस को नहीं बल्क‍ि एक फैशन स्टूडेंट के डिजाइन किए आउटफ‍िट को पहना था.

वीर दास International Emmy Awards 2021 में शॉर्ट व्हाइट कुर्ते के साथ ब्लैक बटन डाउन जैकेट और ब्लैक पैंट्स पहनकर पहुंचे थे. उनका यह आउटफ‍िट NIFT के एक स्टूडेंट ने डिजाइन किया था. वीर ने अपने आउटफ‍िट पहनने की वजह भी साझा की थी.

इस वजह से नहीं पहनी डिजाइनर ड्रेस

उन्होंने डिजाइनर की फोटो के साथ एक पोस्ट में लिखा था- 'याद है मैं कुछ नए डिजाइनर्स के बारे में पूछा था? प्रदीप एक छात्र ने मुझे जवाब दिया था. मैं शायद उसके बनाए कपड़े पहनूंगा और Emmys में वही पहनकर जाउंगा. मैं कोई महंगा डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनना चाहता हूं. मैं किसी नए और स्ट्रगल कर रहे डिजाइनर को दुनिया के सामने लाना चाहता था. प्रदीप से मिलिए.'

वीर ने यह भी बताया था कि वे इस आउटफ‍िट को अवॉर्ड फंक्शन के बाद चैरिटी के लिए ऑक्शन में देने वाले हैं. NIFT में फोर्थ ईयर के स्टूडेंट प्रदीप के कपड़ों में वीर वाकई शानदार लग रहे थे.

.@thevirdas from Comedy #iemmyNOM for “Vir Das: For India” on the red carpet at the 49th #iemmys! #India @TheWeirdass @NetflixIndia pic.twitter.com/K1ly5qQm47