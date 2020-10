हॉलीवुड स्टार सीन कॉनेरी का 90 साल की उम्र में निधन, 7 फिल्मों में निभाया था जेम्स बॉन्ड का किरदार

जेम्स बॉन्ड का रोल निभा चुके दिग्गज एक्टर सीन कॉनेरी का निधन हो गया है. वो 90 साल के थे. वो बहामस (Bahamas) में थे. उनके परिवार ने इसकी जानकारी दी. रात में सोते हुए सीन कॉनेरी का निधन हो गया. सीन कॉनेरी इस साल अगस्त में 90 साल के हुए थे. सीन कॉनेरी ने ही स्क्रीन पर पहली बार जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया था. वो 7 फिल्मों में बॉन्ड का रोल निभा चुके हैं. बड़े पर्दे पर सीन कॉनेरी ने कई दशकों तक काम किया.

इन फिल्मों में बने थे 007

सीन कॉनेरी ने स्क्रीन पर 7 बार बॉन्ड की भूमिका निभाई. वो Dr No (1962), From Russia With Love (1963), गोल्डफिंगर (1964), थंडरबॉल (1965), You Only Live Twice (1967), डायमंड्स आर फॉरएवर (1971), और नेवर से नेवर अगेन (1983) में थे.



इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं सीन

सीन को एक बार ऑस्कर अवॉर्ड भी मिला है. उन्हें The Untouchables में एक आइरिश पुलिसमैन के रोल के लिए ऑस्कर मिला था. इसके अलावा उन्हें तीन गोल्डन ग्लोब्स और दो Baftas अवॉर्डस मिले थे. सीन कॉनेरी ने the Last Crusade, Indiana Jones, The Hunt for Red October जैसी फिल्मों में भी काम किया है.



सीन कॉनेरी का जन्म 25 अगस्त, 1930 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ. 16 साल की उम्र में, कॉनेरी रॉयल नेवी में शामिल हो गए और तीन साल बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. वहां से लौटकर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसायटी में मिल्कमैन की नौकरी की. उन्होंने और भी कई काम किए. 1951 में किंग्स थिएटर में बैकस्टेज काम शुरू किया.

1957 में, कॉनेरी को अपनी पहला रोल, फ़िल्म नो रोड बैक में मिला. पांच साल बाद उन्हें फिल्म Dr No मिली. इस फिल्म से उन्हें जेम्स बॉन्ड के रूप में पहचान मिली. एक ऐसी भूमिका जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. एक ऐसा किरदार जो हमेशा फैंस के दिल और दिमाग में बना रहेगा.