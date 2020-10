परेश रावल ने दिया सरदार पटेल को 'राष्ट्रपिता' का दर्जा, कहा- उन्होंने देश की एकता को बनाए रखा

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के एक आम नागरिक तक, हर कोई इस महान शख्सियत को याद कर रहा है, उनके योगदान को समझ रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स भी सरदार पटेल को लेकर अपने विचार रख रहे हैं. एक्ट्रेस कंगना रनौत के राजनीतिक बयान के बाद अब परेश रावल ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया है.

परेश रावल ने बताया सरदार पटेल को राष्ट्रपिता

परेश रावल ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें देश का राष्ट्रपिता बताया है. उनकी नजरों में सरदार पटेल ने देश में एकता की नींव रखी थी, ऐसे में वे भी राष्ट्रपिता होंगे. ट्वीट में परेश लिखते हैं- किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरदार पटेल भी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं. उन्होंने इस देश को एक रखा था. अब सोशल मीडिया पर परेश रावल के इस बयान पर लोगों की राय बंट गई है. एक तरफ लोग ये तो मानते हैं कि देश को एक धागे में पिरोने का काम सरदार पटेल ने किया है,लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता बना देना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है. खैर ये पहली बार नहीं है जब परेश रावल के किसी ट्वीट पर लोगों की राय ऐसे बंटी हुई दिखाई दी हो. उन्होंने पहले भी बड़े मुद्दों पर अपने विचार खुलकर रखे हैं.

In my humble opinion and not to demean anybody , SARDAR PATEL too was the Father of the Nation . He kept the Nation unified .