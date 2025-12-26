सिख धर्म से आती हैं टाइटैनिक एक्टर की सौतेली मां, एक्टर के खुलासे से हैरान फैन्स

हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो पूरी दुनिया के साथ भारत में भी काफी फेमस हैं. इंडिया में भी उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है. हाल ही में एक्टर ने अपने रिश्तों पर खुलकर बात की और बताया कि उनकी सौतेली मां एक सिख हैं. उनके इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया.

Time Magazine को दिए इंटरव्यू में 'टाइटैनिक' एक्टर लियोनार्डो ने अपनी फैमिली के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी सौतेली मां के बारे में बताया, जो सिख हैं. इसके बाद फैंस एक्टर का रिश्ता भारत से जोड़ रहे हैं.

एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो का भारत से कनेक्शन?

इंटरव्यू के दौरान लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कहा, 'मेरी सौतेली मां सिख हैं. मेरे पिता हिप्पी काउंटर कल्चर से आते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स में हुई. वे 70 के दशक के लॉस एंजिल्स में अंडरग्राउंड आर्ट मूवमेंट से जुड़े कई लोगों के साथ समय बिताते थे.'

बता दें कि एक्टर की सौतेली मां पैगी डिकैप्रियो, एक अमृतधारी सिख हैं. पैगी डिकैप्रियो पगड़ी पहनती हैं, और अक्सर उन्हें पारंपरिक भारतीय कपड़ों में देखा जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सालों पहले यह पंथ अपनाया था, लेकिन पगड़ी पहनना कुछ साल पहले ही शुरू किया. पैगी ने 1995 में जॉर्ज डिकैप्रियो से शादी की और उनका एक बेटा भी है, जो लियोनार्डो का सौतेला भाई है. जिसका नाम एडम फेरार है. वह जॉर्ज की दूसरी पत्नी हैं, जब जॉर्ज ने लियोनार्डो की मां, इर्मेलिन इंडेनबिर्केन को तलाक दिया था, तब एक्टर सिर्फ एक साल का था.

ब्रैड पिट ने कैसे रिएक्ट किया?

इस बीच एक्टर ने बताया कि उनके पिता एक बार अपनी सौतेली मां के साथ 'वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड' के सेट पर आए थे लेकिन उनके को-स्टार ब्रैड पिट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे उनके माता-पिता हैं. लियो ने कहा, 'मुझे याद है जब हम मुसो एंड फ्रैंक से हॉलीवुड बुलेवार्ड की तरफ मुड़ रहे थे. मैंने ब्रैड से कहा, 'वे मेरे पिताजी और मेरी सौतेली मां हैं,' और वह बोला, 'हां, ठीक है.' मैंने कहा नहीं, वे ही हैं. वह बोला, 'हां! ठीक है.' मैंने कहा मुझे पता है कि वे इस फिल्म में एक्स्ट्रा जैसे दिखते हैं लेकिन वे सच में वही हैं. वे रोज ऐसे ही कपड़े पहनते हैं. वह एक शानदार पल था.'

