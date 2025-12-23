scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

50 की उम्र में चौथे बच्चे का पिता बना मशहूर सिंगर, दिखाई नन्हें मेहमान की पहली झलक, सीक्रेट रखा जेंडर

एनरिक इग्लेसियस और एना कोर्निकोवा चौथी बार माता-पिता बन गए है. उनके रिश्ते को भी 25 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में कपल के लिए दोहरी खुशी का पल है. एनरिक ने इंस्टाग्राम पर ये खुशखबरी शेयर की लेकिन बच्चे का जेंडर उन्होंने अभी भी सीक्रेट रखा है.

Advertisement
X
50 की उम्र में चौथी बार पिता बने एनरिक (Photo: Getty Images)
50 की उम्र में चौथी बार पिता बने एनरिक (Photo: Getty Images)

स्पेनिश सिंगर एनरिक इग्लेसियस के घर खुशियों ने फिर दस्तक दी है. उनका परिवार और बड़ा... और खुशहाल हो गया है. 50 साल के मशहूर सिंगर एनरिक और 44 साल की फॉर्मर टेनिस स्टार एना कोर्निकोवा चौथी बार माता-पिता बन गए हैं. बुधवार, 17 दिसंबर को कपल ने अपने चौथे बच्चे का स्वागत किया. इस खुशखबरी को उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साथ पोस्ट कर फैंस के साथ शेयर किया.

पिता बने एनरिक

एनरिक ने इस प्यारे पोस्ट में अपने लाडले की पहली झलक दिखाई. फोटो में उनका न्यू बॉर्न बेबी कंबल में लिपटा हुआ, सिर पर टोपी पहने हुए और एक सॉफ्ट टॉय के पास सुकून से लेटा दिखा. पोस्ट के साथ कपल ने कैप्शन में लिखा- मेरा सनसशाइन. साथ ही जन्म की तारीख बताई कि वो 12 दिसंबर को पैदा हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

2025's new box office trend: animation films claimed dominance in India
‘महावतार नरसिम्हा’ से ‘Ne Zha 2’ तक, इंडिया में एनिमेशन का साल क्यों बना 2025?
who is Tylor Chase viral video
फटे-पुराने कपड़ों में दिखा पॉपुलर एक्टर, सड़कों पर जिंदगी ब‍िताने को क्यों मजबूर?
avatar 3 weekend box office: set to emerge 2025's biggest hollywood film in india
'अवतार 3' ने 'धुरंधर' के आगे दिखाया दम... बनेगी 2025 की टॉप हॉलीवुड फिल्म!
Dhurandhar offers ranveer singh 3 year old redemption against avatar franchise at box office
रणवीर का हॉलीवुड से हिसाब बराबर! ‘धुरंधर’ ने ‘अवतार 3’ से लिया ‘सर्कस’ का बदला
avatar 3 stuck in dhurandhar strom, half opening than avatar 2
‘धुरंधर’ की सुनामी में फंसी ‘अवतार 3’! इंडिया में 'अवतार 2' से आधी रह गई ओपनिंग

एनरिक ने ये गुड न्यूज 10 दिनों तक फैंस से छुपा कर रखी थी. हालांकि सिंगर ने अब भी अपने बच्चे के जेंडर या नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. वो लड़का है या लड़की ये भी अभी तक कपल ने सीक्रेट रखा है. 

कम किया काम, प्रेग्नेंसी में पत्नी के साथ रहे सिंगर 

एनरिक और एना के पहले ही तीन बच्चे हैं. कपल ने 16 दिसंबर 2017 को जुड़वां बच्चों निकोलस और लूसी का वेलकम किया था, जबकि बेटी मैरी का जन्म 30 जनवरी 2020 को हुआ था. इसके 4 साल बाद अब चौथे बच्चे ने उनकी जिंदगी में कदम रखा है. कपल की खुशी सातवें आसमान पर है. 

Advertisement

पीपल से बातचीत में करीबी ने बताया था कि- पत्नी की प्रेग्नेंसी को लेकर सिंगर काफी अलर्ट पर थे उन्होंने अपना टूरिंग शेड्यूल कम कर दिया था ताकि वे परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकें. उन्हें टूर पर जाना पसंद है, लेकिन अब परिवार से दूर जाना उनके लिए मुश्किल है. उनके लिए एक अच्छा पिता बनना बहुत अहम है.

2026 में सेलिब्रेट करेंगे 25वीं एनिवर्सरी 

बात करें, एनरिक और एना की लव स्टोरी की तो, उनकी पहली मुलाकात दिसंबर 2001 में एनरिक के म्यूजिक वीडियो 'एस्केप' के सेट पर हुई थी. अगस्त 2002 में दोनों MTV वीडियो म्यूजिक अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर साथ नजर आए, जिससे उनके रिश्ते पर मुहर लग गई. आज तक कपल ने शादी नहीं की है, लेकिन उन्हें साथ रहते 25 साल होने वाले हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement