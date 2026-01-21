'बच्चों को गलती करने दो', बेटे के विस्फोटक आरोपों के बाद बोले डेविड बेकहम

फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम ने बेटे ब्रुकलिन बेकहम के विस्फोटक पोस्ट के बाद पहली बार एक नए इंटरव्यू में बात की है. इंटरव्यू में डेविड ने कहा है कि 'आपको अपने बच्चों को गलतियां करने देना चाहिए'. यह बयान ब्रुकलिन के परिवार के झगड़े पर दिए गए एक आश्चर्यजनक बयान के बाद आया है. डेविड की कही बात वायरल हो गई है.

मंगलवार, 20 जनवरी को सीएनबीसी के फाइनेंशियल प्रोग्राम 'स्क्वॉक बॉक्स' पर लाइव बातचीत में 50 साल डेविड बेकहम से सोशल मीडिया के साथ बड़े हो रहे यंग लोगों के बारे में सवाल किया गया था. उन्होंने कहा, 'मैंने हमेशा सोशल मीडिया और इसके प्रभाव के बारे में बात की है. अच्छे और बुरे दोनों के लिए. आजकल बच्चे जिन चीजों तक पहुंच सकते हैं, वह खतरनाक हो सकती है. लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है, खासकर अपने बच्चों के साथ, कि इसे सही कारणों से इस्तेमाल करना चाहिए.'

बच्चों को लेकर बोले डेविड

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अपनी फॉलोइंग, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूनिसेफ के लिए किया है. और यह बच्चों के आसपास क्या हो रहा है, लोगों को जागरूक करने का सबसे बड़ा उपकरण साबित हुआ है. मैंने अपने बच्चों के साथ भी यही करने की कोशिश की है, उन्हें शिक्षित करने के लिए. वे गलतियां करते हैं. लेकिन बच्चों को गलतियां करने की इजाजत होनी चाहिए. इसी तरह से वे सीखते हैं. यही मैं अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूं कि कभी-कभी उन्हें उन गलतियों को करने देना भी जरूरी है.'

ब्रॉडकास्टर एंड्र्यू रॉस सॉर्किन ने डेविड बेकहम से पूछा, 'आप पर लगातार स्पॉटलाइट रहती है और सुर्खियां बनती हैं. अपनी मेंटल हेल्थ के नजरिए से बताइए क्या यूके आसान है या अमेरिका?' अपने बेटे ब्रुकलिन का सीधे जिक्र किए बिना डेविड ने जवाब दिया, 'मुझे दोनों जगहों पर रहना पसंद है. मैं अपने देश से प्यार करता हूं, जहां मैं बड़ा हुआ, लेकिन मैं हमेशा अमेरिका में रहना चाहता था और मुझे अमेरिका से भी बहुत प्यार है. मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे दोनों जगहों पर काफी समय बिताने का मौका मिलता है.'

उनके ये शब्द ब्रुकलिन बेकहम के इंस्टाग्राम पर छह पेज के बयान के बाद आए हैं. अपने पोस्ट में ब्रुकलिन ने कहा था कि वे अपने परिवार से सुलह नहीं करना चाहते और पहली बार अपनी जिंदगी में खुद के लिए खड़े हो रहे हैं. 26 साल के ब्रुकलिन और उनकी 31 साल की पत्नी निकोला पेल्ट्ज ने साल 2022 में शादी की थी. कई महीनों से दोनों अपनी शादी और बेकहम परिवार से दूरी बनाने को लेकर चर्चा में हैं. इसपर ब्रुकलिन ने अपनी पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि असल में कसूरवार वो और उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनका परिवार और पेरेंट्स हैं.

बेटे ब्रुकलिन ने लगाए बड़े आरोप

शादी को लेकर ब्रुकलिन बेकहम ने आरोप लगाया कि पत्नी निकोला पेल्ट्ज से शादी के बाद उन्हें 'फर्स्ट डांस' नहीं करने दिया गया. ब्रुकलिन का कहना था कि उनकी मां विक्टोरिया ने ये खास पल निकोला से हाइजैक कर खुद उनके साथ डांस किया था. इतना ही नहीं, ब्रुकलिन का दावा है कि उनकी मां ने उनके साथ अनुचित तरीके से डांस किया, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी और अपमान महसूस हुआ था. साथ ही ब्रुकलिन ने कहा कि पिता डेविड बेकहम के जन्मदिन के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था, लेकिन जब वो सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो पिता डेविड बेकहम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था. साथ ही बर्थडे पार्टी में उनकी पत्नी निकोला को आने की इजाजत नहीं थी.

बेटे ब्रुकलिन बेकहम का कहना यह भी है कि डेविड और विक्टोरिया ने उनकी जिंदगी के अहम फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश की है. उनके पेरेंट्स निकोला का अपमान करते रहे है. उन्होंने बताया कि परिवार के आपसी रिश्तों के कारण उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं. पारिवारिक कलेश की वजह से लंबे समय से वो एंग्जायटी और मानसिक तनाव में जी रहे हैं. मगर अब वो सिर्फ शांति, सुकून और अपनी प्राइवेसी चाहते हैं. ब्रुकलिन के इस बड़े बयान पर सोशल मीडिया के ढेरों यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है. दूसरी तरफ उनकी मां विक्टोरिया बेकहम ट्रोल हो रही हैं.

