'एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और डॉग एक्टिविट्स', निकोला पेल्ट्ज ने अपनी इंस्टाग्राम बायो पर अपना परिचय कुछ इस तरह दिया है. 31 साल की निकोला, डेविड बेकहम के बेटे ब्रुकलिन बेकहम और उनके परिवार के बीच चल रहे कलेश की वजह से दुनियाभर की मीडिया की नजरों में हैं. निकोला के 26 साल के पति ब्रुकलिन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर विस्फोटक पोस्ट शेयर कर अपने परिवार पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे. इसमें ब्रुकलिन बेकहम ने न सिर्फ निकोला पेल्ट्ज संग अपनी शादी में हुए अपमान का जिक्र किया, बल्कि मानसिक तनाव से जूझने और मां-बाप के खराब व्यवहार के बारे में भी खुलासा किया.

कौन है निकोला पेल्ट्ज?

इस बीच सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये निकोला पेल्ट्ज है कौन, जिनकी वजह से बेकहम में कलेश छिड़ा हुआ है. निकोला को असल में बड़ी पहचान बेकहम परिवार की बहू बनने के बाद ही मिली है. ब्रुकलिन बेकहम से उन्होंने साल 2022 में शादी की थी. इस शादी के चर्चे दुनियाभर में हुए. ब्रुकलिन की पत्नी होने के साथ-साथ निकोला को अपने एक्टिंग करियर और फेमस पेरेंट्स- अरबपति बिजनेसमैन नेल्सन पेल्ट्ज और मॉडल क्लाउडिया हेफनर की बेटी के रूप में भी जानी जाती हैं.

निकोला के पिता नेल्सन, न्यूयॉर्क के एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंड के फाउंडिंग पार्टनर हैं. इससे पहले वे कई जाने माने ग्लोबल ब्रांड जैसे Heinz के डायरेक्टर थे. निकोला की क्लाउडिया मां 80-90 के दशक की सफल मॉडल थीं. नेल्सन और क्लाउडिया की शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं. दोनों के 8 बच्चे हैं. निकोला, न्यूयॉर्क में पली-बढ़ी हैं. 2019 में उन्होंने बताया था कि उनके पेरेंट्स उनके एक्टिंग करियर के खिलाफ थे. मगर निकोला पेल्ट्ज का ये हमेशा से अपना था कि वो एक्ट्रेस बनें.

टैलेंट का हैं भंडार

एक्ट्रेस ने बताया था कि वो आइस हॉकी खेलकर बड़ी हुई हैं. उनके पिता काफी कूल थे और चाहते थे कि वो इसी में अपना करियर बनाएं. फिर 11 साल की उम्र में निकोला ने मां से पूछा कि क्या वो एक्टर बन सकती हैं. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें स्कूल में अपनी एक्टिंग क्लास पसंद थी. मगर दोनों पेरेंट्स ने इसकी इजाजत नहीं दी. चीजें तब बदलीं जब निकोला को 2005 में मैनहटन थिएटर क्लब के शो 'ब्लैकबर्ड' में अपना पहला स्टेज रोल मिला. उन्होंने क्रिसमस कॉमेडी फिल्म 'डेक द हॉल्स' से अपना फिल्म डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें 'द लास्ट एयरबेंडर', 'बेट्स मोटेल', 'ट्रांसफॉर्मरस: एज ऑफ एक्सटिंक्शन' और 'व्हेन द स्ट्रीट लाइट्स गो ऑन' में काम किया.

इंडी फिल्म 'प्रिमा' में भी निकोला पेल्ट्ज को देखा गया था. इसकी कहानी और किरदार उन्होंने ही लिखे थे. निकोला को सिंगर जेन मलिक और माइली सायरस के गानों के म्यूजिक वीडियो में भी देखा जा चुका है. उन्होंने बड़े ब्रांड जैसे इटालियन आउटफिट Genny के लिए मॉडलिंग भी की है. साल 2024 में फिल्म 'लोला' से निकोला ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था. इस फिल्म को उन्होंने लिखा भी था और इसमें एक्टिंग भी की थी. इतने सारे काम के बावजूद निकोला पेल्ट्ज को ऑनलाइन ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है, जो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करतीं. इसपर एक्ट्रेस ने कहा था कि वो सभी बुरे कमेंट पढ़ती हैं, लेकिन सबको अपना एक्सपीरिएंस नहीं बतातीं.

ब्रुकलिन से शादी के बाद मिला फेम

एक्टिंग के अलावा निकोला पेल्ट्ज को अपने फॉलोअर्स को जानवरों को अडॉप्ट करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए भी जाना जाता है. उन्हें Peta की तरफ से 2022 में Pawsome Adoption Advocate अवॉर्ड से नवाजा गया था. हालांकि उन्हें फेम ब्रुकलिन बेकहम संग शादी के बाद मिला. इस लैविश वेडिंग के चर्चे हर तरफ हुए थे. ग्लैमर को दिए एक इंटरव्यू में ब्रुकलिन ने बताया था कि वो निकोला से Coachella में मिले थे. बाद में उनकी मुलाकात Halloween पार्टी में हुई. निकोला अक्सर ये कहती आई हैं कि परिवार उनके लिए बहुत मायने रखता है. वो अपने पेरेंट्स के साथ-साथ ब्रुकलिन बेकहम के पेरेंट्स के लिए भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हैं. हालांकि कुछ दिन पहले कहा गया था कि उन्होंने सास विक्टोरिया बेकहम के 50वें जन्मदिन पर शेयर की पोस्ट को डिलीट कर दिया था.

ब्रुकलिन बेकहम ने लगाए बड़े आरोप

अपने लंबे पोस्ट में ब्रुकलिन बेकहम ने अपने मां विक्टोरिया और पिता डेविड बेकहम पर बड़े आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि निकोला से शादी के बाद उनकी मां ने दूल्हा-दुल्हन के बीच होने वाला फर्स्ट डांस हाइजैक कर लिया था. साथ ही मां ने उनके साथ गलत ढंग से डांस किया, जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी के साथ-साथ अपमानित भी महसूस हुआ. ब्रुकलिन का कहना है कि उनके पेरेंट्स प्यार और पारिवारिक एकता सिर्फ कैमरा के सामने दिखाते हैं. असल में वो ऐसे नहीं हैं. निकोला पर बेकहम परिवार ने ब्रुकलिन को कंट्रोल करने का आरोप लगाया था, जिसे बेटे ने झुठला दिया है. उनका कहना है कि परिवार से वो कोई नाता नहीं रखना चाहते और उनसे अलग होकर खुश हैं.

