David Victoria Beckham Family dispute: 'मां ने बर्बाद की मेरी शादी, गलत तरीके से किया डांस', बोले ब्रुकलिन, तोड़ा रिश्ता

पूर्व दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम और फैशन आइकॉन विक्टोरिया बेकहम के परिवार की अनबन अब पब्लिकली सामने चुकी है. कपल के बड़े बेटे और पूर्व मॉडल ब्रुकलिन बेकहम ने अपने पेरेंट्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ब्रुकलिन ने दावा किया कि उनके माता-पिता ने उनकी जिंदगी के अहम फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे उनके पत्नी निकोला पेल्ट्ज संग रिश्ते पर बुरा असर पड़ा. उन्होंने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स उनकी पत्नी का अपमान करते है. इसके अलावा भी उन्होंने पारिवारिक कलेश को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं.

और पढ़ें

ब्रुकलिन बेकहम के पेरेंट्स पर बड़ा आरोप

ब्रुकलिन बेकहम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लंबा पोस्ट शेयर कर अपने माता-पिता पर कई बडे़ आरोप लगाए हैं. उन्होंने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है. ब्रुकलिन ने पोस्ट में बताया कि उनके परिवार के आपसी रिश्तों के कारण उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि पारिवारिक कलेश की वजह से लंबे समय से वो एंग्जायटी और मानसिक तनाव में जी रहे हैं. मगर अब वो सिर्फ शांति, सुकून और अपनी प्राइवेसी चाहते हैं.

ब्रुकलिन ने अपने छह पेज के बयान में साफ़ तौर पर कहा है कि उनके माता-पिता ने उनके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की और उनकी शादी को नुकसान पहुंचाया है. ब्रुकलिन ने कहा- दुर्भाग्य से, मेरे माता-पिता और उनकी टीम लगातार मीडिया में बातें कर रही है. अब मेरे पास खुद के लिए आवाज उठाने अलावा कोई रास्ता नहीं बचा. मैं उन सभी झूठों के बारे में सच बताना चाहता हूं, जो मेरे बारे में छापे गए हैं. मैं अब अपने परिवार के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता. मुझ पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खुद के लिए स्टैंड ले रहा हूं.

Advertisement

'हाल ही में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मेरे माता-पिता अपनी झूठी शान और दिखावे को बचाने के लिए मीडिया में अनगिनत झूठ फैलाने की किस हद तक जा सकते हैं. वो अक्सर मासूम लोगों की बलि चढ़ाकर ऐसा करते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि सच हमेशा सामने आता है.'

ब्रुकलिन ने आरोप लगाया कि उनके माता-पिता ने उनकी शादी को खराब करने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि उनकी मां विक्टोरिया बेकहम, जो एक फैशन डिजाइनर हैं, उन्होंने आखिरी वक्त पर उनकी पत्नी निकोला की शादी की ड्रेस बनाने से इनकार कर दिया था, जबकि निकोला उनकी बनाई ड्रेस पहनने के लिए बहुत उत्साहित थीं. इस वजह से निकोला को आनन-फानन में दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ा था. ये उनके लिए काफी दुखद था.

मां की वजह से महसूस की शर्मिंदगी

ब्रुकलिन ने पोस्ट में अपनी शादी के दिन की एक दुखद घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सिंगर मार्क एंथनी ने उन्हें स्टेज पर बुलाया था, ताकि वो पत्नी निकोला के साथ अपना 'पहला डांस' कर सकें. लेकिन जब वो वहां पहुंचे, तो निकोला की जगह उनकी मां ने उनके साथ अनुचित तरीके से डांस किया. मां की इस हरकत से उन्हें काफी शर्मिंदगी और अपमानित महसूस हुआ था.

Advertisement

ब्रुकलिन ने ये भी खुलासा किया कि बडे़ होने के दौरान वो "सीवियर एंग्जायटी" से जूझ रहे थे. उन्होंने लिखा कि जब से उन्होंने अपने माता-पिता से दूरी बनाई है, तब से उनकी यह एंग्जायटी पूरी तरह खत्म हो गई है. उन्होंने आगे कहा कि अब वो और निकोला शांति और प्राइवेसी के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहते हैं.

---- समाप्त ----