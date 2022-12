Avatar The Way Of Water Global Box Office: दुनियाभर में छाई अवतार 2, 14 दिन में 8000 करोड़ का आंकड़ा पार, बनी इस साल सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म

Avatar The Way Of Water Global Box Office: दुनियाभर में छाई अवतार 2, 14 दिन में 8000 करोड़ का आंकड़ा पार, बनी इस साल सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने 14 दिनों में एक बिलियन डॉलर यानी लगभग 8300 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इसी के साथ ये साल 2022 में सबसे तेजी से एक बिलियन डॉलर की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

अवतार: द वे ऑफ वॉटर का एक सीन