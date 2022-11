40 साल छोटे रैपर को डेट कर रही हैं 76 साल की सिंगर? हाथों में हाथ डाले घूमती आईं नजर

लगता है हॉलीवुड सिंगर Cher की जिंदगी में नए शख्स की एंट्री हो गई है. Cher को हाल ही में अलेक्जेंडर एडवर्ड्स नाम के रैपर के साथ रोमांटिक होते देखा गया. रैपर Tyga के साथी एडवर्ड्स और Cher साथ में पार्टी से वापस लौट रहे थे. दोनों को हाथ पकड़े देखा गया. इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर रवाना हुए. यहां एडवर्ड्स को सिंगर का हाथ चूमते भी देखा गया.

76 साल की हैं Cher

अलेक्जेंडर एडवर्ड्स और Cher की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. दोनों को लेकर इंटरनेट पर हल्ला मचा हुआ है. कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. रैपर Tyga के साथ दोनों एक और जगह पार्टी करने गए थे. Tyga पर ज्यादातर फोटोग्राफर्स का ध्यान था. ऐसे में उन्होंने कहा था कि वो 'असली फोटो मिस कर देंगे'. उनकी इस बात से Cher और एडवर्ड्स के डेट करने की बात को और हवा मिल गई है.

40 साल का है दोनों की उम्र में फासला

दोनों के डेट करने को लेकर फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी दिलचस्पी है. इसका कारण Cher और अलेक्जेंडर एडवर्ड्स की उम्र के बीच का फासला है. हॉलीवुड की सदाबहार सिंगर मानी जाने वालीं Cher, 76 साल की हैं. वहीं एडवर्ड्स की उम्र 36 साल है. दोनों की उम्र में 40 साल का अंतर है, जो किसी के लिए भी चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया पर यूजर्स भी इस रिश्ते को लेकर उत्साहित हैं.

माना जा रहा है कि Tyga की वजह से Cher और अलेक्जेंडर एडवर्ड्स की मुलाकात हुई थी. Cher और Tyga को साथ में पेरिस फैशन वीक 2022 में देखा गया था. अलेक्जेंडर एडवर्ड्स भी Tyga के दोस्त हैं. रैपर ने एडवर्ड्स की मदद हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ फेमस चेहरों के साथ काम करने में की थी. दोनों ने साथ में भी काम किया है और Don't C Me Comin', Good or Bad, Taste और अन्य हिट गाने दिए हैं.

Seeing Cher on a date with Tyga’s best friend/Amber Rose’s baby daddy was not on my 2022 bingo card because huh??? — Sinn Are Soulmates (@sameolegal) November 3, 2022

Cher is 76 and her boyfriend is 36. If you’re single, cheer up- your significant other may not even be born yet. pic.twitter.com/0RmftgiQyJ — Dr. Jebra Faushay PhD 🔨 (@JebraFaushay) November 3, 2022

I'm gonna need Cher to confirm this before I believe anything 😭 https://t.co/uFqPTUOyoH pic.twitter.com/FH0JEI3GOU — I don't know I'm not a doctor (@Ilovecherloll) November 3, 2022

i swear to god, i'll do him something bad if i hear he hurt @cher pic.twitter.com/pAtFr645FC — m (@cherornothing) November 3, 2022

चीटिंग के लगे हैं इल्जाम

Cher से पहले अलेक्जेंडर एडवर्ड्स, मॉडल एम्बर रोज को डेट कर रहे थे. दोनों तीन सालों तक रिश्ते में थे. इसके बाद अगस्त 2021 को उनका ब्रेकअप हो गया. पीपल मैगजीन के अनुसार, एम्बर ने एडवर्ड्स पर चीटिंग का इल्जाम लगाया था. उनका कहना था कि एडवर्ड्स ने कम से कम 12 लोगों के साथ उनपर चीट किया था. मॉडल ने एडवर्ड्स का नाम नहीं लिया था, लेकिन एक इंस्टाग्राम लाइव में रैपर ने कहा था कि उन्हें 'चीट करते हुए पकड़ा गया था'.