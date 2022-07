Ms Marvel Episode 5: फवाद खान का हॉलीवुड डेब्यू हिट, हसन के रोल में चलाया जादू

मिस मार्वल के पांचवे एपिसोड (Ms Marvel Episode 5) का इंतजार बॉलीवुड फैंस को बेसब्री से था. पिछले एपिसोड में फरहान अख्तर को देखने के बाद जिस एक शख्स का इंतजार सभी कर रहे थे, वो इस एपिसोड में नजर आया और उसने पूरे एपिसोड को अपना बना लिया. जी हां, मैं फवाद खान की ही बात कर रही हूं. फवाद खान, मिस मार्वल के नए एपिसोड में नजर आए और उन्होंने कमाल ही कर दिया.

मिस मार्वल का एपिसोड 5 भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर बेस्ड था. इस एपिसोड में कमला खान (ईमान वलानी) ने अपनी नानी अम्मी आयशा (मेहविश हयात) और नाना अब्बू हसन (फवाद खान) की जिंदगी को देखा. कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शुरू हुई, जब भूली भटकी आयशा, हसन के गुलाबों के खेत में उसे मिली. दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन्होंने अपनी छोटी-सी दुनिया बसा ली.

आयशा नूर डिमेशन की जिन्न यानी Clandestine है. लेकिन वो अपने साथियों को हसन और अपनी नै जिंदगी के लिए छोड़ देती है. दोनों साथ में खुशी-खुशी रह रहे थे जब भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया और आयशा की पुरानी जिंदगी उसके घर तक आ पहुंची.

इस एपिसोड में फवाद खान और मेहविश हयात की केमिस्ट्री जबरदस्त है कि उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बेस्ट कपल्स में से एक माना जा रहा है. अपने नाना-नानी की कहानी में कमला खान (ईमान वलानी) ने भी बड़ा रोल निभाया. ये कहानी के बड़े ट्विस्ट में से एक था.

So.. seeing Fawad Khan on screen(personally) in Ms Marvel after a long time was a delightful treat to the eyes & for heart as well. I wish he had more screen time or to appear in more episodes. He is one of those rare actors who acts with his eyes more. ❤️❤️ #FawadKhan #MsMarvel pic.twitter.com/b9OnGtzTdh — Faraz sayyed (@farazsayyed16) July 6, 2022

इस एपिसोड में कई बढ़िया मोमेंट्स थे. एपिसोड की शुरुआत में हसन का गांववालों का ब्रिटिश राज के खिलाफ बात करना. हसन और आयशा की पहली मुलाकात. इस मुलाकात में आयशा, हसन की टांग तोड़ने की धमकी देती है. आगे चलकर वही हसन को ठीक से चलने में मदद करने के लिए छड़ी लाकर देती है. इस एपिसोड में आप मेहविश हयात को गाते हुए भी सुनेंगे.

Fawad Khan in Ms Marvel y'all 🤩#FawadKhan #MsMarvel pic.twitter.com/xCnCAcJNpk — Muhammad Waheed (@WaheedViews) July 6, 2022

Good to see #FawadKhan after a long time in the screen! It's lovely that he hasn't lost his charm (and he won't forever we know that)#MsMarvel #FawadKhan #Hasan #ImanVellani pic.twitter.com/EPR6hIhLtv — Cvss Subramanyam (@cvss_96) July 6, 2022

Finally Fawad Khan in #MsMarvel episode 5❤️

Episode was epic and so the appearance of #fawadkhan Seeing pakistani actors in marvel series is certainly the best thing to appreciate 🙌🏻 pic.twitter.com/1SA2FBeRO6 — Eza 🇵🇰 (@ENasir01) July 6, 2022

ये पूरा एपिसोड फवाद खान और मेहविश हयात ने अपने नाम किया. दोनों ने अपने किरदारों को खूबसूरती से निभाया. उनकी एक्टिंग बेहतरीन थी ही साथ केमिस्ट्री की तारीफ जितनी हो कम थी. फवाद खान का हॉलीवुड डेब्यू बेस्ट रहा है. तभी तो उनके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं.

मिस मार्वल का आखिरी एपिसोड अगले हफ्ते आएगा. इस एपिसोड का अंत काफी दिलचस्प रहा है. ऐसे में देखना होगा कि आखिरी एपिसोड में मेकर्स क्या कमाल करते हैं. साथ ही कमला खान की कहानी को क्या नए मोड़ मिलेंगे, इसपर भी फैंस की नजरें हैं.