Mardani 3 Review: धाकड़ कॉप अवतार में रानी, भिखारी-माफिया की घिनौनी कहानी, जानदार है फर्स्ट हाफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मचअवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. फ‍िल्म का पहला शो सिनेमाघरों में चल गया है और एक बार फ‍िर रानी ने कमाल कर दिया है. लेकिन पूरी फ‍िल्म कैसी है, ये जानने के ल‍िए पढ़ें रिव्यू.

कैसी है मर्दानी 3 ? (Photo: X/@YRF)
‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी का दमदार कॉप अवतार लगातार ह्यूमन-ट्रैफिकिंग पर बेस्ड एंगेजिंग कहानियां लेकर आता रहा है. शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में रानी की परफॉर्मेंस हमेशा दमदार रही हैं. और ‘मर्दानी 3’ का ट्रेलर कह रहा रहा कि रानी और इस फ्रेंचाइजी की नई कहानी और भी दमदार होने जा रहे हैं. काम से कम फर्स्ट हाफ तक तो ये कहा जा सकता है कि ‘मर्दानी 3’ अपने प्रॉमिस पर खरी उतर रही है. 

धाकड़ रानी मुखर्जी और घिनौने विलेन
शिवानी शिवाजी रॉय के सामने इस बार एक एम्बेसेडर की बेटी का किडनैपिंग केस है. एम्बेसेडर के साथ उसके केयरटेकर की बेटी भी उठा ली गई है. इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स एक ट्रैफिकिंग रिंग से जुड़े हैं. ये रिंग अम्मा (मल्लिका प्रसाद) चलाती है. उसकी ये ट्रैफिकिंग रिंग भिखारी-माफिया से जुड़ी है. 

‘मर्दानी’ फ्रेंचाइजी की परंपरा आगे बढ़ाते हुए नई कहानी ने भी अम्मा को ऐसे विलेन के रोल में उतारा है जिसकी एंट्री से ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं. अम्मा भयानक, निर्मम, घिनौनी और सनकी महिला है. वो हाल-फिलहालबड़े पर्दे पर नजर आए सबसे खतरनाक विलेन्स में से एक है. 

अम्मा इतनी खतरनाक है कि शिवानी के घर तक घुस आती है. किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को अलग कर दिया है. एम्बेसेडर की बेटी तक तो शिवानी पहुंचने ही वाली है. बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सरकारी मशीनरी से भी पूरी मदद है. लेकिन क्या एम्बेसेडर के गरीब केयरटेकर की बेटी को खोजने पर भी यर मशीनरी अपने रिसोर्स खर्च कर सकती है? 

केस बच्चियों को खोजने का था, अम्मा तो संयोग से इस मामले में आ फंसी थी. क्या अम्मा के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने और उसे रोकने में भी ये मशीनरी आगे आएगी? फर्स्ट हाफ बहुत दमदार है. रानी फुल फॉर्म में हैं. कहानी गंभीर है और इसे सुलझते हुए देखने के लिए आप तुरंत इन्वेस्ट हो जाते हैं. अब देखना है कि ‘मर्दानी 3’ का सेकंड हाफ क्या लेकर आता है.

