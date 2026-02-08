scorecardresearch
 
'तस्करी' में इमरान हाशमी संग दिखी केमिस्ट्री, जोया अफरोज बोलीं- हक में जो उन्होंने किया...

एक्ट्रेस जोया अफरोज ने वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स' वेब में अपने को-एक्टर इमरान हाशमी के साथ अपने कोलैबोरेशन के बारे में बात की. इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, देखिए.

इमरान हाशमी के साथ जोया अफरोज (Photo: Instagram/@zoyaafroz)
साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड एक्ट्रेस जोया अफरोज के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया. जोया इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज 'ये दिल सुन रहा है' को लेकर काफी चर्चा में हैं. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने 'तस्करी: द स्मगलर्स' से पाईं. जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर की. 

पहली बार इमरान हाशमी के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए जोया ने एक्टर की हक जैसी महिला-केंद्रित फिल्म को सपोर्ट किया. अपने पूरे करियर में उनकी काबिलियत की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वे नीरज पांडे द्वारा बनाई गई नेटफ्लिक्स सीरीज के पहले दिन ही एक-दूसरे से जुड़ गए थे.

Zoom को दिए इंटरव्यू के साथ बातचीत में जोया ने अपने को-स्टार की तारीफ करते हुए कहा, 'वह एक एक्टर के तौर पर अविश्वसनीय रूप से वर्सेटाइल हैं. अपने पूरे करियर में, उन्होंने इतने अलग-अलग तरह के रोल किए हैं. मेरा मानना ​​है कि उन्होंने 'शंघाई', 'द डर्टी पिक्चर' और अपनी दूसरी रोमांटिक फिल्मों में जो कुछ भी किया है; हर एक दूसरे से अलग है.'

इमरान हाशमी को लेकर क्या कहा?
उन्होंने हक में उनके परफॉर्मेंस पर जोर दिया और कहा, 'खासकर हक में उन्होंने जो किया उस तरह के किरदार को निभाना, मुझे लगता है कि यह कमाल का है. उस कहानी को दर्शकों के साथ शेयर करना और एक मेल एक्टर के तौर पर उसका हिस्सा बनना तारीफ के काबिल है. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. वह बहुत करिश्माई हैं, और सेट पर वह बहुत खुशी लाते हैं. हालांकि, जब उनके काम की बात आती है, तो मेरा मानना ​​है कि वह अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं. हम पहले दिन से ही एक-दूसरे से जुड़ गए थे. उनके साथ शूटिंग का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा. मुझे वह स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह बहुत आकर्षक लगते हैं.'

वेब सीरीज द तस्करी के बारे में...
नेटफ्लिक्स की इस क्राइम थ्रिलर में शरद केलकर, नंदीश संधू, अनुराग सिन्हा और अमृता खानविलकर भी हैं. जोया और इमरान के किरदारों के बीच रोमांटिक रिश्ते को दिखाती है. फिर भी एक्ट्रेस ने शो के बारे में एक बात साफ की. उन्होंने बताया, 'स्क्रिप्ट में कोई किसिंग सीन शामिल नहीं था. ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रिया और अर्जुन मीना के बीच रोमांस को कैसे दिखाया गया है. यह सच में बहुत खूबसूरत है. रोमांस आंखों में है. बहुत कुछ अनकहा रह गया है; यही इसकी खासियत है, कि दोनों किरदार एक-दूसरे की कितनी परवाह करते हैं.'

