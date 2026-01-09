scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यश की कार वाली मिस्ट्री गर्ल से उठा पर्दा, 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर ने खुद किया चेहरा रिवील

'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने टीजर में दिखाई मिस्ट्री गर्ल से पर्दा उठा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की पोस्ट शेयर की. जानें कि आखिर कौन है ये विदेशी हसीना.

Advertisement
X
टॉक्सिक में कौन है ये लड़की? (Photo: Yt/KVN PRODUCTIONS)
टॉक्सिक में कौन है ये लड़की? (Photo: Yt/KVN PRODUCTIONS)

'केजीएफ' स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने अपने सिर्फ एक टीजर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जिस तरह से उनके किरदार 'राया' को रिवील किया गया, वो चौंकाने वाली बात थी. टीजर में एक मिस्ट्री गर्ल भी थी, जिसपर कई लोगों का ध्यान गया. उन्होंने पूरे सोशल मीडिया ढूंढ डाला, लेकिन कहीं उस एक्ट्रेस का पता नहीं चल पाया. 

कौन हैं यश की 'टॉक्सिक' में मिस्ट्री गर्ल?

'टॉक्सिक' के टीजर में दिखाई मिस्ट्री गर्ल पर काफी सस्पेंस बना. कई लोगों ने कहा कि ये हॉलीवुड एक्ट्रेस नतालिया बर्न हैं, तो वहीं कयास लगाए गए कि ये एडल्ट स्टार साशा ग्रे हैं. लेकिन अब फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने खुद सामने से इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए, 'टॉक्सिक' की मिस्ट्री गर्ल का नाम रिवील किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Yash's Toxic director Geetu Mohandas pens heartfelt note actors birthday
'टॉक्सिक' में यश के काम पर डायरेक्टर को है गर्व, बताई कन्नड़ स्टार की ये खास खूबी
toxic teaser: yash defines toxicity with swag in geetu mohandas film
यश के बर्थडे पर सामने आया 'टॉक्सिक' का टीजर, 1300 करोड़ कमाने की ओर 'धुरंधर'
Sandeep Reddy Vanga praises Yash's Toxic
'टॉक्सिक' का टीजर देख हैरान हुए संदीप रेड्डी वांगा, एक्टर के स्टाइल पर कही ये बात
Toxic Star Cast Fees
Toxic Star Cast Fees: 'टॉक्सिक' में यश को मिले ₹50 करोड़, कियारा ने बढ़ाई फीस, पीछ रह गईं नयनतारा!
Who is Natalie Burn yash Toxic
यश संग 'टॉक्सिक' में मिस्ट्री गर्ल का रोमांस, कौन है ये हसीना, अडल्ट इंडस्ट्री से है नाता?
टॉक्सिक में दिखी मिस्ट्री गर्ल
टॉक्सिक में दिखी मिस्ट्री गर्ल

जो एक्ट्रेस टीजर में यश के साथ इंटीमेट सीन दे रही थीं, उनका नाम Beatriz Taufenbach है. ये डायरेक्टर के मुताबिक, उनकी सेमेट्री गर्ल यानी कब्रिस्तान से जुड़ी लड़की हैं जो फिल्म में नजर आ सकती हैं. यश ने अपने जन्मदिन के मौके पर 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज किया था, जिसपर काफी सारे सवाल खड़े हुए थे. लोग उनके इंटीमेट सीन से खुश नहीं थे. 

Advertisement

क्यों 'टॉक्सिक' के टीजर ने झेली ट्रोलिंग?

यश की फैन फॉलोइंग 'केजीएफ' के बाद काफी ज्यादा बढ़ी. उन्हें बच्चे-जवान-बूढ़े हर कोई देखने लगा. ऐसे में सोशल मीडिया 8 जनवरी को दो हिस्सों में बंटा दिखा. कई लोगों ने 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर की तारीफ की. तो कई लोग इस मुश्किल में दिखे कि वो टीजर देखने के बाद कैसे इस फिल्म को अपने बच्चों को दिखाएं. 

बता दें कि 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर हैं. उन्हें ये खिताब साल 2014 में अपनी हिंदी फिल्म 'लायर डाइस' के लिए मिला था. अब वो 'टॉक्सिक' लेकर आ रही हैं, जिसे उन्होंने और यश ने साथ मिलकर लिखा है. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मेन लीड हीरोइन में दिखाई देंगी. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर सीधा 'धुरंधर 2' से क्लैश होनी है, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. उन्हें उम्मीद है कि दोनों ही फिल्म उन्हें निराश नहीं करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement