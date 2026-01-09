यश की कार वाली मिस्ट्री गर्ल से उठा पर्दा, 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर ने खुद किया चेहरा रिवील

'केजीएफ' स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ने अपने सिर्फ एक टीजर से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जिस तरह से उनके किरदार 'राया' को रिवील किया गया, वो चौंकाने वाली बात थी. टीजर में एक मिस्ट्री गर्ल भी थी, जिसपर कई लोगों का ध्यान गया. उन्होंने पूरे सोशल मीडिया ढूंढ डाला, लेकिन कहीं उस एक्ट्रेस का पता नहीं चल पाया.

कौन हैं यश की 'टॉक्सिक' में मिस्ट्री गर्ल?

'टॉक्सिक' के टीजर में दिखाई मिस्ट्री गर्ल पर काफी सस्पेंस बना. कई लोगों ने कहा कि ये हॉलीवुड एक्ट्रेस नतालिया बर्न हैं, तो वहीं कयास लगाए गए कि ये एडल्ट स्टार साशा ग्रे हैं. लेकिन अब फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने खुद सामने से इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए, 'टॉक्सिक' की मिस्ट्री गर्ल का नाम रिवील किया है.

टॉक्सिक में दिखी मिस्ट्री गर्ल

जो एक्ट्रेस टीजर में यश के साथ इंटीमेट सीन दे रही थीं, उनका नाम Beatriz Taufenbach है. ये डायरेक्टर के मुताबिक, उनकी सेमेट्री गर्ल यानी कब्रिस्तान से जुड़ी लड़की हैं जो फिल्म में नजर आ सकती हैं. यश ने अपने जन्मदिन के मौके पर 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज किया था, जिसपर काफी सारे सवाल खड़े हुए थे. लोग उनके इंटीमेट सीन से खुश नहीं थे.

क्यों 'टॉक्सिक' के टीजर ने झेली ट्रोलिंग?

यश की फैन फॉलोइंग 'केजीएफ' के बाद काफी ज्यादा बढ़ी. उन्हें बच्चे-जवान-बूढ़े हर कोई देखने लगा. ऐसे में सोशल मीडिया 8 जनवरी को दो हिस्सों में बंटा दिखा. कई लोगों ने 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर की तारीफ की. तो कई लोग इस मुश्किल में दिखे कि वो टीजर देखने के बाद कैसे इस फिल्म को अपने बच्चों को दिखाएं.

बता दें कि 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर हैं. उन्हें ये खिताब साल 2014 में अपनी हिंदी फिल्म 'लायर डाइस' के लिए मिला था. अब वो 'टॉक्सिक' लेकर आ रही हैं, जिसे उन्होंने और यश ने साथ मिलकर लिखा है. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत मेन लीड हीरोइन में दिखाई देंगी. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर सीधा 'धुरंधर 2' से क्लैश होनी है, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. उन्हें उम्मीद है कि दोनों ही फिल्म उन्हें निराश नहीं करेगी.

