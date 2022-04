KGF 2 Box Office Collection Day 1: 'रॉकी भाई' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, पहले दिन कमाए 54 cr, वॉर-ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को पछाड़ा

KGF 2 Box Office Collection Day 1: KGF 2 से जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ. यश की फिल्म ने पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है. KGF 2 के हिंदी वर्जन ने फर्स्ट डे बंपर कमाई कर कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. केजीएफ के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 53.95 करोड़ का जादुई आंकड़ा छुआ है. वहीं भारत में KGF 2 ने पहले दिन कुल 134.5 करोड़ कमाए.

KGF 2 का बजा डंका

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने KGF 2 के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को शेयर किया है. यश की फिल्म ने वार (51.60 cr), ठग्स ऑफ हिंदोस्तान (50.75 cr) के पहले दिन की कमाई को पटखनी देते हुए 53.95 करोड़ के साथ बंपर ओपनिंग की. पहले दिन की हिंदी बेल्ट में ऐसी कमाई देख सभी सरप्राइज हो गए हैं. केजीएफ ने जिस तरह से बॉलीवुड के धुरंधरों की मूवीज के रिकॉर्ड तो ध्वस्त किया है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. हिंदी वर्जन की कमाई के आंकड़े बताते हैं कि KGF 2 का नॉर्थ में डंका बज चुका है. रॉकी भाई को सिनेमाघरों में देखने के लिए लोग बेताब हैं.

‘KGF2’ CREATES HISTORY, BIGGEST DAY 1 TOTAL… #KGF2 has demolished *opening day* records of #War and #ThugsOfHindostan … #KGFChapter2 is now BIGGEST OPENER in #India [ #Hindi version]… *Day 1* biz… ⭐️ #KGF2 : ₹ 53.95 cr ⭐️ #War : ₹ 51.60 cr ⭐️ #TOH : ₹ 50.75 cr Nett. #India biz. pic.twitter.com/XES04m8HTe

'KGF2' CROSSES LIFETIME BIZ OF 'KGF' ON *DAY 1*...

⭐ #KGF Part 1: ₹ 44.09 cr [lifetime biz]

⭐ #KGF2: ₹ 53.95 cr [Day 1]

Kudos to #Excel [#RiteshSidhwani, #FarhanAkhtar] - #AAFilms [#AnilThadani] for their vision, backing the first part way back in 2018... Now awaiting #KGF3. pic.twitter.com/N9UA6mYjXW