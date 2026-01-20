scorecardresearch
 
विवाद-ट्रोलिंग से टूटीं नेहा कक्कड़, क्यों सिंगर ने अचानक लिया ब्रेक? फैंस परेशान

लगातार ट्रोलिंग, विवादों और सोशल मीडिया नेगेटिविटी के बीच नेहा कक्कड़ ने करियर से ब्रेक लेने का ऐलान किया है. क्या लगातार होते विवाद और ऑनलाइन नफरत ने सिंगर को अंदर से तोड़ दिया?

नेहा कक्कड़ 'कैंडी शॉप' गाना गाकर हुईं ट्रोल (Photo: Instagram @nehakakkar)
पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपने करियर से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उनके फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री में भी कई सवाल खड़े हो गए हैं. क्या यह ब्रेक सिर्फ आराम के लिए है, या फिर लगातार मिल रही ट्रोलिंग और विवादों ने नेहा को अंदर से तोड़ दिया है? बीते कुछ समय में नेहा जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रही हैं, वह इस फैसले की वजहों की ओर इशारा जरूर करता है.

लॉलीपॉप गाने से शुरू हुई ट्रोलिंग

नेहा कक्कड़ पिछले कुछ सालों में अपने गानों से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में रहीं. खासतौर पर उनका गाना ‘कैंडी शॉप’ जब आया, तो सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया. इस गाने को नेहा ने गाया तो वहीं उनके भाई टोनी कक्कड़ ने इसे लिखा था. यूजर्स ने कैंडी शॉप गाने को अश्लील बताते हुए भाई-बहन दोनों को खूब ट्रोल किया. नेहा की आवाज और अंदाज दोनों पर सवाल उठाए. नेहा के डांस मूव्स तक को भद्दा कहा गया. 

कोलकाता कॉन्सर्ट और अश्लील मूव्स का आरोप

इसी बीच विवाद तब और बढ़ गया जब नेहा का कोलकाता कॉन्सर्ट चर्चा में आया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नेहा के डांस मूव्स को कुछ लोगों ने अश्लील बताया. एक क्लिप वायरल हुआ जहां वो अपने ऊपर पानी गिराते हुए एक्ट करती दिखी थीं. इसके चलते उन्हें भारी आलोचना झेलनी पड़ी. 

हालांकि नेहा और टोनी दोनों ने ही अपनी तरफ से ट्रोलिंग को बेबुनियाद बताया और जताया कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता. टोनी ने वीडियो जारी कर ये भी कहा कि आप बिजनेस को इग्नोर नहीं कर सकते. मुझे कमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है. 

लगातार आलोचना और सोशल मीडिया से दूरी

हालांकि तमाम सफाई के बावजूद लगातार मिल रही निगेटिविटी का असर नेहा के सोशल मीडिया व्यवहार में भी दिखने लगा. उन्होंने अपने कई इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर कमेंट सेक्शन बंद कर दिया. फैंस ने इसे साफ संकेत माना कि नेहा अब ट्रोलिंग से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं. जहां पहले नेहा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव और बेबाक नजर आती थीं, वहीं हाल के महीनों में उनके पोस्ट्स में चुप्पी और थकान साफ झलकने लगी.

ब्रेक का ऐलान और भावुक पोस्ट

इसी बीच नेहा कक्कड़ ने एक पोस्ट शेयर कर अपने ब्रेक की जानकारी दी. इस पोस्ट में उन्होंने सीधे किसी विवाद का नाम नहीं लिया, लेकिन मेंटल थकान, खुद के लिए समय निकालने और खुद को संभालने की बात कही. उन्होंने लिखा कि कभी-कभी रुकना जरूरी हो जाता है, ताकि इंसान फिर से खुद को समझ सके और मजबूत बन सके.

हालांकि इसके कुछ वक्त बाद नेहा अपना ही किया एक क्रिप्टिक पोस्ट डिलीट भी मार दिया. इसके बाद से ही यह चर्चा तेज हो गई कि क्या नेहा ट्रोलिंग और विवादों से टूट गई हैं, या फिर यह सिर्फ एक जरूरी ब्रेक है. फैंस सही मायनों में सिंगर के लिए दुआ मांगते दिख रहे हैं. 

क्या वाकई टूट गईं नेहा कक्कड़?

नेहा कक्कड़ की जर्नी आसान नहीं रही है. इंडियन आइडल से लेकर देश की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सिंगर बनने तक का सफर उन्होंने कड़ी मेहनत से तय किया. लेकिन बीते समय में जिस तरह से हर गाने, हर स्टेज परफॉर्मेंस और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें जज किया गया.

नेहा कई सुपरहिट गाने गा चुकी हैं. जगरातों में गाने से लेकर वो आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं.

