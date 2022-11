कौन है 'खाकी द बिहार चैप्टर' का सुपरविलेन चंदन महतो है? जिसने पुलिस को नाकों चने चबवा दिए

नेटफ्लिक्स पर नई वेब सीरीज रिलीज हुई है. इसका नाम खाकी: द बिहार चैप्टर है. ये आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा की लिखी किताब पर आधारित है, जिसमें असल जिंदगी की कहानी लिखी है. किताब का नाम लाइफ इन द यूनिफॉर्म: एडवेंचर ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार (Life In The Uniform: Adventures of an IPS Officer in Bihar) है. सीरीज में सुपरकॉप अमित लोढ़ा और सुपरविलेन चंदन महतो को दिखाया गया है.

इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे बिहार के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा था. शुक्रवार को सीरीज रिलीज हुई थी और तभी से चंदन महतो के चर्चे हो रहे हैं. फैंस इस बात को जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिर बिहार पर आतंक बरसाने वाला ये इंसान आखिर कौन था. चंदन महतो के किरदार को फिल्म लैला मजनू के एक्टर अविनाश तिवारी ने निभाया है. वहीं पुलिस अफसर अमित लोढ़ा के रोल में एक्टर करण टैकर हैं.

कौन था चंदन महतो?

अगर आप भी चंदन महतो के बारे में जानने के लिए बेकरार हैं, तो बता दें कि ये किरदार असल जिंदगी के गैंगस्टर पिंटू महतो पर आधारित है. पिंटू, अशोक महतो गैंग का सबसे शातिर और खतरनाक गैंगस्टर था. अशोक का गैंग बिहार पर राज किया करता था. पिंटू महतो ने अपने राज में कई लोगों की जानें ली थीं. इसमें कॉन्ग्रेस के एमपी राजो सिंह भी शामिल थे.

गैंगस्टर पिंटू महतो पर लगभग 30 मर्डर और अपहरण के केस थे. 2002 में वो अपने साथियों के साथ नवादा का जेल भी तोड़कर भी भागा था. जेल तोड़ने से पहले उसने साथियों संग मिलकर दो पुलिसवालों की हत्या भी की थी.

खाकी: द बिहार चैप्टर में एक बहादुर और नेक पुलिसवाला, एक डेडली क्रिमिनल का पीछा करता है. बिहार के इस खूंखार अपराधी को ढूंढने की उसकी खोज उसे कई खतरनाक रास्तों पर लेकर जाती है और भ्रष्टाचार से भी उसका सामना होता है. इस सीरीज में करण और अविनाश के साथ-साथ आशुतोष राणा, जतिन सरना, अनूप सोनी, भरत झा, निकिता दत्ता, रवि किशन और अभिमन्यु सिंह ने काम किया है. ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.