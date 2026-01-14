scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाकशुदा-2 बच्चों के पिता को डेट कर रहीं नोरा फतेही? कौन हैं अशरफ हकीमी, लगा था रेप का आरोप

बॉलीवुड डांसर नोरा फतेही और मोरक्को के फुटबॉल स्टार अशरफ हकीमी की डेटिंग को लेकर चर्चा हो रही है. हकीमी पेरिस सेंट-जर्मेन और मोरक्को टीम के कप्तान हैं, जिनका तलाक और रेप केस भी सुर्खियों में रहा है.

Advertisement
X
रिलेशनशिप पर चुप हैं नोरा फतेही (PHOTO: Instagram @norafatehi/achrafhakimi)
रिलेशनशिप पर चुप हैं नोरा फतेही (PHOTO: Instagram @norafatehi/achrafhakimi)

बॉलीवुड डीवा नोरा फतेही एक बार फिर अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस का नाम मोरक्को के फुटबॉल स्टार अशरफ हकीमी संग जोड़ा जा रहा है. अफवाहें तब शुरू हुईं जब बॉलीवुड डांसर-एक्ट्रेस अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस का मैच देखने के लिए मोरक्को गईं. इससे पहले नोरा और हकीमी अपना रिश्ता ऑफिशियल करें,  मोरक्को के फुटबॉलर को थोड़ा करीब से जान लेते हैं. 

कौन हैं अशरफ हकीमी?
अशरफ हकीमी पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो पेरिस सेंट-जर्मेन और मोरक्को नेशनल टीम के लिए खेलते हैं. वो PSG की उस टीम का हिस्सा थे, जिसने पिछले साल चैंपियंस लीग जीती, साथ ही फ्रेंच लीग का टाइटल भी उठाया. PSG से पहले वो बोरुसिया डॉर्टमुंड, इंटर मिलान और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब्स में खेल चुके हैं. 

हकीमी मैड्रिड में पैदा हुए और रियल मैड्रिड अकादमी से निकले, फिर दुनिया के टॉप फुटबॉलर बन गए. हकीमी 27 साल के हैं और उनके माता-पिता मोरक्को के अरब मूल के हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मोरक्को टीम चुनी. वो अभी टीम के कप्तान हैं.

शादी और रेप केस
हकीमी 2020 से 2023 तक स्पेनिश एक्ट्रेस हिबा अबूक संग शादीशुदा रिश्ते में थे. उनके दो बच्चे हैं, फिर अबूक ने डिवोर्स फाइल किया. अबूक पर हकीमी की आधी प्रॉपर्टी और दौलत मांगने का आरोप लगा, जो बाद में फेक न्यूज निकली. 

सम्बंधित ख़बरें

nora fatehi suffered car accident
नोरा फतेही को मिला 'राजकुमार', इस करोड़पति फुटबॉलर को कर रहीं डेट?
Nora Fatehi accident
'मैं जिंदा हूं', कार एक्सीडेंट के बाद कैसा है हाल? नोरा बोलीं- वो डरावना...
nora fatehi suffered car accident
एक्ट्रेस नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट, नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर
Nora Fatehi
कैजुअल आउटफिट में स्टाइलिश दिखीं Nora Fatehi
Nora Fatehi
एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में छाईं Nora Fatehi
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

तलाक के बाद उन पर रेप केस का आरोप भी लग चुका है. ये घटना 2023 में पेरिस में हुई थी. लेकिन हकीमी ने आरोप नकारे हैं और बेगुनाही का दावा किया है. उन्होंने इसे ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन बताया. हालांकि, मामले की जांच अब तक चल रही है. 

फिलहाल नोरा या हकीमी में से किसी ने भी अब तक रिलेशनशिप पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन दोनों की चुप्पी इनके रिश्ते की गवाही दे रही है. देखते हैं कि एक्ट्रेस फुटबॉलर संग अपना रिश्ता कब ऑफिशियल करती हैं. नोरा और हकीमी की उम्र में 6 साल का फासला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement