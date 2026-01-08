scorecardresearch
 
Toxic Teaser: यश संग 'टॉक्सिक' में मिस्ट्री गर्ल का रोमांस, कौन है ये हसीना, अडल्ट इंडस्ट्री से है नाता?

KGF स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हो गया है. जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. वहीं टीजर में यश के साथ बोल्ड अंदाज में नजर आने वाली ग्लैमरस एक्ट्रेस पर सभी की निगाहें टिक गई है.

टॉक्सिक में नतालिया बर्न कौन हैं? (Photo: Yt/KVN PRODUCTIONS)
KGF स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' के टीजर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस टीजर में यश के बाद जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो कार में एक्टर के साथ रोमांस कर रही हसीना है.

पिछले एक हफ्ते से 'टॉक्सिक' के मेकर्स फिल्म से जुड़ी एक्ट्रेसेज के लुक और किरदारों के नाम बता रहे हैं. इसमें तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी शामिल हैं. लेकिन टीजर में यश के साथ नजर आने वाली हॉट एक्ट्रेस ने सबका ध्यान खींचा है. हालांकि इस एक्ट्रेस का जिक्र अभी तक मेकर्स ने नहीं किया था. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि टीजर में यश संग बोल्ड सीन देती ये हसीना आखिर है कौन.

यश का इंटीमेट सीन चर्चा में 
सोशल मीडिया पर इस वक्त दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. एक नतालिया बर्न और दूसरी साशा ग्रे. सोशल मीडिया पर टीजर बहुत तेजी से वायरल हुआ. इसकी वजह सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक सेक्स सीन भी है. टीजर के 31 सेकंड के एक सीन में यश को हसीना के साथ इंटीमेट होते दिखाया गया है. हालांकि इसमें यश का चेहरा नहीं दिखता है. वहीं एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज दिख रहे हैं. उनके एक्सप्रेशन ने भी लोगों को दीवाना बना दिया है.

कौन हैं नतालिया बर्न?
सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि 'टॉक्सिक' की ग्लैमरस मॉडल का नाम नतालिया बर्न हैं. जो एक यूक्रेनी-अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं. उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, वह द एक्टर्स स्टूडियो और द टेलीविजन एकेडमी की सदस्य और एक एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टॉक्सिक टीजर रिलीज का पोस्ट भी शेयर किया है.

एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले नतालिया प्रोफेशनल बैले डांसर थीं. उन्होंने मॉस्को के बोल्शोई बैले स्कूल और लंदन के रॉयल बैले स्कूल से इसकी ट्रेनिंग ली थी. इसके बाद लॉस एंजिल्स में 'ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट' और 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स' से एक्टिंग की बारीकियां सीखीं.

कई फिल्मों में किया काम
नतालिया ने हॉलीवुड की कई बड़ी एक्शन फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है. उन्हें मार्शल आर्ट्स और स्टंट आधारित भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. एक्ट्रेस ने 'द एक्सपेंडेबल्स 3', 'मैकेनिक: रिसरेक्शन', 'ब्लैक एडम' और 'द एनफोर्सर' जैसी एक्शन-थ्रिलर फिल्मों में काम किया है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक', नतालिया की पहली भारतीय फिल्म है. अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने अपनी छोटी से प्रेजेंस से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है.

कौन हैं साशा ग्रे?
वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा में दूसरा नाम साशा ग्रे का है, जिन्हें मरीना एन हैंट्जिस के नाम से भी जाना जाता है. साशा अमेरिकी एक्ट्रेस, मॉडल, राइटर और म्यूजिशियन हैं. एडल्ड फिल्मों से करियर की शुरुआत करने वाली साशा ने मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव फील्ड में कदम रखा. उन्होंने 'द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस' और HBO की 'एंटोरेज' जैसी फिल्मों में काम किया. नॉवेल पब्लिश किए और एक DJ और स्ट्रीमर के तौर पर भी काम किया.

वह 2000 के दशक के बीच में एक पॉपुलर एडल्ट फिल्म स्टार के तौर पर जानी गईं, लेकिन 2009 में उन्होंने उस इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एक आर्टिस्ट, राइटर और परफॉर्मर के तौर पर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में  काम करने लगीं, और अक्सर अपनी इंटेलिजेंस और अनोखी पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं.

साशा को 2008 में 'फीमेल परफॉर्मर ऑफ द ईयर' के लिए एवीएन (AVN) अवॉर्ड सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था. 2023 में, उन्हें एवीएन हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था. साशा ने 'द जूलियट सोसाइटी' नाम से एक नॉवेल भी लिखा है. 'द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस' के अलावा 'ओपन विंडोज', 'आई मेल्ट विद यू' जैसी फिल्मों में किया काम.

कौन हैं यश की टॉक्सिक गर्ल?
सोशल मीडिया पर इस समय ये ही बहस छिड़ी हुई है कि आखिर यश के साथ कार में रोमांस कर रही एक्ट्रेस कौन हैं? हर तरफ बंटी हुई राय देखने को मिल रही है. कोई बोल रहा है कि ये नतालिया बर्न हैं तो कोई साशा का नाम ले रहा है. हालांकि दोनों ही नामों पर अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई मुहर नहीं लगी है. मेकर्स ने भी एक्ट्रेस के नाम का खुलासा नहीं किया है.

कब रिलीज होगी टॉक्सिक?
गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर ने बड़ा धमाका कर दिया है. हालांकि टीजर से स्टोरी का कुछ पता नहीं चला. अब देखना होगा कि ट्रेलर कब तक रिलीज होता है. 'टॉक्सिक', इस साल ईद के मौके पर 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. इसका सीधा क्लैश फिल्म 'धुरंधर 2' से होगा.

