scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' पर विवाद, कौन था खूंखार गैंगस्टर हुसैन उस्तारा, जिसने दाऊद से ली सीधी टक्कर

फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को रिलीज हो रही है. विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की लाइफ से इंस्पायर बताई जा रही है. शाहिद कपूर की फिल्म पर विवाद भी गरमाया हुआ है. लेकिन इससे पहले रिपोर्ट में जानते हैं कौन था हुसैन उस्तारा?

Advertisement
X
'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर (Photo: Instagram @shahidkapoor)
'ओ रोमियो' में शाहिद कपूर (Photo: Instagram @shahidkapoor)

शाहिद कपूर फिल्म 'ओ रोमियो' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाले हैं. इसमें वो गैंगस्टर के खूंखार रोल में हैं. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े गवाह हैं जब भी एक्टर ने पर्दे पर एंग्रीमैन का रोल प्ले किया है, उन्होंने धूम मचाई है. जबसे मूवी का ट्रेलर आया है, इसके हर किरदार को लेकर चर्चा तेज हो गई है. मूवी में शाहिद का रोल मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तारा से इंस्पायर बताया जा रहा है. ट्रेलर में शाहिद और इसकी पूरी कास्ट की झलक दिखी है. सभी ने अपने फर्स्ट लुक से इम्पैक्ट डाला है.

कौन था हुसैन उस्तारा?
फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो रही है. लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये खूंखार गैंगस्टर उस्तारा कौन था. मुंबई का ये गैंगस्टर दाऊद का कट्टर दुश्मन था. वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का विरोधी था. उसने कई दफा दाऊद को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी. हुसैन को मुंबई के कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता था. वो 1980 और 1990 के दशक में सुर्खियों में रहता था.

उसे दाऊद की D कंपनी का दुश्मन माना जाता था. उसने दाऊद से बिना डरे पंगा लिया था. वो दाऊद के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहता था. हुसैन जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और तस्करी जैसे अपराधों से जुड़ा हुआ था. हुसैन का असली नाम हुसैन शेख था. वो अपने आसपास क्राइम को देखकर बड़ा हुआ था.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

सम्बंधित ख़बरें

Shahid Kapoor starrer O Romeo movie poster
कानूनी पचड़े में फंसी 'ओ रोमियो', उस्तारा की बेटी ने मांगे 1 करोड़, रिलीज रोकने की मांग
Shahid Kapoor in O'Romeo
मुश्किल में शाहिद की 'ओ रोमियो', गैंगस्टर की बेटी ने भेजा नोटिस, मांगे 2 करोड़
Kartik Aaryan O Romeo
शाहिद से पहले इस एक्टर को ऑफर हुई थी 'O Romeo', इस वजह से छोड़ी फिल्म
Farida Jalal,Shahid Kapoor in O romeo movie
'ओ रोमियो' के टीजर में फरीदा जलाल ने दी गाली, लोगों के उड़े होश
o romeo teaser
शाहिद के जंगली अवतार, खून-खराबे से मिलकर बना 'ओ रोमियो' का टीजर

कैसे पड़ा उस्तारा नाम?

उसका नाम उस्तारा पड़ने के पीछे एक खास किस्सा है. क्राइम राइटर एस, हुसैन जैदी के मुताबिक, एक हिंसक लड़ाई के दौरान हुसैन ने अपने दुश्मनों पर शार्प ब्लेड (उस्तरा) से वार किया था. उस शख्स की गहरी चोट देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे. उनके लिए मरीज को ट्रीट करना मुश्किल हो गया था. इस इंसीडेंट के बाद गैंगस्टर का नाम हुसैन शेख से हुसैन उस्तारा पड़ा. 

हुसैन ने दाऊद का खात्मा करने के लिए लेडी डॉन सपना दीदी संग अलायंस किया था. क्योंकि सपना के पति को दाऊद ने मौत के घाट उतारा था. पति की मौत का बदला लेने के लिए सपना दीदी जुर्म की दुनिया में उतरी. सपना को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ट्रांसफॉर्म करने में हुसैन उस्तारा ने अहम रोल प्ले किया था. उसने सपना दीदी को ट्रेन किया था. दोनों ने मिलकर कई बार दाऊद को ठिकाने लगाने का प्लान किया था. लेकिन वो अपने मंसूबों में कायमाब नहीं हो सके. दाऊद ने 1994 में सपना दीदी को मरवा दिया था. हुसैन उस्तारा का भी यही हाल हुआ था. हुसैन ने दाऊद को मारना अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया था. लेकिन इससे पहले दाऊद के गुर्गों ने हुसैन को ठिकाने लगा दिया था. 

Advertisement

मूवी की कहानी और नैरेशन को लेकर विवाद भी चल रहा है. हुसैन की बेटी का आरोप है कि ये मूवी उनके पिता की इमेज को नुकसान पहुंचाती है. मेकर्स ने ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले उनकी अनुमति नहीं ली. इन सभी विवादों के बीच देखना होगा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी तबाही मचाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement