scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अकेलेपन में जी रहे आलोक नाथ, हैरेसमेंट के आरोपों के बाद गुरुजी की ली शरण, बचपन के दोस्त का खुलासा

MeToo आरोपों के बाद ‘संस्कारी’ इमेज वाले आलोक नाथ पूरी तरह टूट गए हैं. बचपन के दोस्त राजेश पुरी ने बताया कि कैसे आरोपों ने उन्हें घर में कैद कर दिया. उनका करियर भी ठप हो गया है. वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं. वो गुरुजी की शरण भी ले चुके हैं. लेकिन बावजूद इसके वो उनके सत्संग तक में जाना पसंद नहीं करते.

Advertisement
X
कहां हैं आलोक नाथ? (Photo: Screengrab)
कहां हैं आलोक नाथ? (Photo: Screengrab)

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के 'संस्कारी' एक्टर माने जाने वाले आलोक नाथ पर जब MeToo के तहत आरोप लगे तो हर कोई हैरान रह गया. उन्हें लेकर ये भी कहा गया कि शराब पीने के बाद वो अपना आपा खो बैठते थे. इन आरोपों के बाद आलोक ने खुद को एक तरफ कर लिया. वो इंडस्ट्री से गायब ही हो गए. अब उनके बचपन के दोस्त एक्टर राजेश पुरी ने बताया है कि वो इन आरोपों से कितने टूट गए हैं. वो घर पर ही बंद रहते हैं. 

करीबी दोस्त ने बताया सच

राजेश ने बताया कि पहली बार दिल्ली से मुंबई वो और आलोक एक ही ट्रेन से आए थे. सिद्धार्थ कनन से वो कहते हैं 'तब हम सीढ़ियों पर बैठकर सोच रहे थे कि क्या करेंगे यार कोई जानता तो है नहीं. फिर हमने कहा चलो देखेंगे. वहां से लेकर हमने कुछ फिल्में इकट्ठे की, हम साथ रहे भी, प्री-सक्सेस साथ देखा. आगे बढ़ने के पूरे प्रोसेस में मैं और आलोक साथ थे.' 

सम्बंधित ख़बरें

The 50
50 सेलेब्स, 50 एपिसोड और फैंस की कमाई! क्या है फराह खान का ‘द 50’ रिएलिटी शो
Anuj Sachdeva says no action has been taken by police despite evidence
'2026 तुम्हारा आखिरी साल होगा', पुलिस स्टेशन में मिली मशहूर एक्टर को धमकी
Prashant tamang death, Family, details
43 की उम्र में अचानक कैसे हुआ प्रशांत तमांग का निधन? पत्नी ने तोड़ी चुप्पी
Mahhi Vij shares health update after hospitalised due to high fever
जय से अलग होने के बाद बेस्ट फ्रेंड नदीम संग जुड़ा माही का नाम, अब तोड़ी चुप्पी
Prashant Tamang,Stebin Ben, Nupur Sanon
नहीं रहे 'इंडियन आइडल 3' के विनर, क्रिश्चियन दुल्हन बनीं कृति सेनन की बहन

ऐसे में उन्हें भी ये मानना मुश्किल था कि आलोक ऐसा कोई गलत काम कर सकते हैं. लेकिन राजेश ने बातों बातों में जाहिर किया कि आलोक से गलतियां हुई हैं. वो बोले- आलोक बड़े साफ दिल का आदमी है. उसके दो ही रूप हुआ करते थे. अब तो पीता भी नहीं है. मेरी बात होती रहती है. वो बहुत प्यारा आदमी है. लेकिन एक तो उसे गलत चीजें बरदाश्त नहीं होती हैं. दूसरा, नशा. क्योंकि वो बहुत खतरनाक तरीके से पीता था. तो उसके ऊपर उस चीज का थोड़ा असर हुआ. लेकिन इंसान वो बहुत अच्छा है. मैं आज भी कहूंगा.

Advertisement

आउटडोर शूट्स में हुई गलतियां

इसके बाद राजेश ने बताया जब आलोक नाथ इन चक्करों में पड़े तब वो हर वक्त साथ नहीं रहा करते थे. वो अलग अलग फिल्मों में काम करते रहे थे. जब पूछा गया कि आपने कभी आलोक को पूछा नहीं. तो राजेश ने कहा- नहीं, वो किस्से मेरे सामने नहीं हुआ. क्योंकि जो फिल्में वो कर रहे थे, अब मैंने जो किस्से सुने वो सब आउटडोर्स के थे. ये सब ज्यादातर बाहर ही होता है. यहां तो होता नहीं. तो आउटडोर जब हमने काम किया तब तो मैंने कभी आलोक को ऐसी हरकतें करते नहीं देखा. 

'क्योंकि जबसे मेरी शादी हुई मैं तो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाता हूं. तो हो सकता है उस वजह से की भाभी भी है साथ में तो थोड़ा तमीज से रहना चाहिए. लेकिन मैंने कभी उसको उस हद तक बदतमीजी करते नहीं देखा. लेकिन हां दारू पीने के बाद वो ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता था. थोड़ा वाइल्ड हो जाता था. जो अच्छा नहीं लगता था, उसे साफ कह देता था. दारू पीने के बाद वो जैसे फट जाता था, जो भी पहले उसे बुरा लगा हो, वो निकलता था.'

अकेलेपन में जी रहे आलोक

राजेश ने बताया कि #metoo आरोपों से आलोक बहुत आहत हुए हैं. वो कहीं बाहर नहीं आते-जाते हैं. राजेश ने कहा- मैं उसे कहता हूं कि यार आजा घर पे आ जा, मिलते हैं. हमारे फार्म हाउस हैं, वहां मिलते हैं. तो वो बस हां-हां करके टाल जाता है. कभी बात की तो बड़े अच्छे से बात करता है. लेकिन कभी-कभी अफसोस होता है कि एक अच्छा टैलेंट मिस हो रहा है. आलोक ही कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता. उससे पूछो तो कहेगा मैं घर से काम करता हूं. अब ये नहीं पता कि क्या करता है. मुझे लगता है कि फिलहाल कोई काम नहीं है. क्योंकि वो कुछ करता नहीं है. क्यों वो आहत है. वो कहता है मुझे ज्यादा दुख पहुंचा है. 

Advertisement

गुरुजी की ली शरण

इसी के साथ राजेश ने कहा कि- देखो, कुछ किया तो होगा. बिना आग के धुआं नहीं होता. लेकिन किस इंटेंशन किया था, क्या था क्या नहीं. उसको पछतावा है. पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ. अब वो किसी को फेस नहीं करना चाहता. हम भी सिर्फ फोन पर बात करते हैं, मिलता ही नहीं. ऐसा कहता नहीं है कि मैं मिलूंगा नहीं, बस समझ आ जाता है. टाल जाता है. वो अच्छा आदमी है, गलतियां हो गई उससे. बस. पत्नी अच्छी है उसकी, बच्चे बहुत प्यारे हैं. हम एक गुरुजी को मानते हैं. उन्हें वो भी मानने लगा है, उनकी शरण में आ गया लेकिन जब सत्संग रखा तो नहीं आया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement