जब रेखा संग लिंक-अप की खबरों पर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी थी चुप्पी, कहा- हमारे बीच...

बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिश्तों में अमिताभ बच्चन और रेखा का रिश्ता भी आता है. उस दौरान कई दावे किए जाते थे कि शादीशुदा होने के बावजूद अमिताभ का रेखा संग अफेयर है. हालांकि एक्टर ने कभी इस रिश्ते पर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने सिर्फ रेखा को अपनी को-स्टार बताया. मगर रेखा ने कई मौकों पर अमिताभ के लिए अपना अफेक्शन जाहिर किया है.

रेखा-अमिताभ का चर्चित रिश्ता

सिमी गरेवाल के शो पर रेखा ने काफी सालों पहले कहा था कि उन्हें अमिताभ बच्चन का चार्म बेहद पसंद था और वो उनसे जुनून वाला प्यार करती थीं. लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था. इसी शो पर कई सालों पहले अमिताभ ने भी रेखा के बारे में एक बार बात की थी, जो उस दौरान काफी वायरल हुआ था.

अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया के साथ सिमी गरेवाल के शो पर तब पहुंचे थे, जब उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL काफी मुश्किलों से गुजर रही थी. उस दौरान एक्टर ने उन सभी सवालों के जवाब दिए थे, जिसकी काफी चर्चा होती थी. सिमी गरेवाल ने अमिताभ से रेखा संग लिंक-अप की खबरों को लेकर सवाल किया था. जिसपर अमिताभ ने तब अपनी चुप्पी तोड़ी थी.

एक्टर ने कहा था, 'वो मेरी को-स्टार और साथ काम करने वाली कलीग रही हैं. जब हम साथ काम करते थे, तो जाहिर है हम एक-दूसरे से मिलते थे. लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है, बस यही बात है. कभी-कभी किसी फंक्शन में टकरा जाते हैं, जैसे कोई अवॉर्ड फंक्शन हो या कोई सोशल गेट-टुगेदर. बस इतना ही है.'

सिमी गरेवाल ने जब बताई थी सच्चाई

सिमी गरेवाल ने भी अमिताभ के रेखा को लेकर दिया हुए बयान पर एक बार बात की थी, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी कि क्या वो सच कह रहे थे या नहीं. उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में ये जिक्र किया कि जब एक्टर अपनी पत्नी के साथ उनके शो पर आए थे, तब उन्होंने अमिताभ की जिंदगी के हर पहलू पर बात की. एक्टर ने उनसे सभी सवालों के सच्चाई से जवाब दिए थे.

सिमी गरेवाल ने कहा था, 'इंटरव्यू के बाद कुछ लोग बोले कि अमिताभ बच्चन ऐसा आदमी नहीं हैं. या उन्होंने रेखा के बारे में सच नहीं बताया. मुझे लगता है वो पूरी तरह सच बोल रहा था.' रेखा और अमिताभ ने एक साथ करीब 10-12 फिल्में की थीं, जिसमें से अधिकतर फिल्में हिट गईं. दोनों की जोड़ी भी काफी चर्चा में रही, जिसके बाद उनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगीं. मगर साल 1981 में फिल्म 'सिलसिला' के बाद उन्होंने साथ कोई काम नहीं किया.

