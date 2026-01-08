खत्म होगी सिनेमा में भाषा की दूरी! INCA में शामिल हुईं 12 फिल्म इंडस्ट्रीज, पढ़ें पूरी डिटेल

बुधवार को देशभर के फिल्मी सितारे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक खास मौके पर इकट्ठा हुए. इस मौके पर इंडियन नेशनल सिने अकैडमी (INCA) की शुरुआत की गई. यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए देश की 12 अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज को एक मंच पर लाने वाली एक जॉइंट संस्था बनाई गई है.

हाल ही में इसके लॉन्च इवेंट में एक्टर-सिंगर मनोज तिवारी ने बताया कि उनकी अब तक कि सुपर हिट फिल्म ससुरा बड़ा पैसावाला को एक भी अवॉर्ड नहीं मिला था. ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. वहीं रोहित शेट्टी ने भी बताया कि वो सालों से फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उन्हें एक भी अवॉर्ड नहीं मिला है, उन्हें अवॉर्ड शोज में होस्ट करने जरूर बुलाया जाता है

INCA में कौन-कौन सी फिल्म इंडस्ट्री शामिल हैं?

INCA की शुरुआत मुंबई में हुई, लेकिन यह सिर्फ बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है. इसमें भारत की 11 अन्य क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं. इनमें दक्षिण भारत की चार बड़ी फिल्म इंडस्ट्री- तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़- शामिल हैं. पिछले कुछ सालों में साउथ की फिल्मों ने पैन-इंडिया बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और कई मामलों में बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है.

तेलुगु सिनेमा से एस. एस. राजामौली की बाहुबली और RRR, सुकुमार की पुष्पा सीरीज और नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD जैसी फिल्मों ने देश-विदेश में धूम मचाई है. तमिल सिनेमा से रजनीकांत की जेलर और विजय की मर्सल जैसी फिल्में हिट रहीं.

कन्नड़ सिनेमा से ऋषभ शेट्टी की कांतारा और प्रशांत नील की KGF सीरीज ने पैन-इंडिया पहचान बनाई. वहीं मलयालम सिनेमा से हाल ही में डोमिनिक अरुण की लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा जैसी फिल्मों ने भी अच्छा असर छोड़ा है.

INCA का मकसद हिंदी सिनेमा और साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज के बीच की दूरी को कम करना है. इसके जरिए कलाकारों और तकनीशियनों को अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करने के मौके मिलेंगे और क्षेत्रीय फिल्मों को पूरे भारत में पहुंचने में मदद मिलेगी. INCA भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक मजबूत और एकजुट इकाई के रूप में पेश करना चाहता है.

इसके अलावा INCA में बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, असमिया और ओड़िया फिल्म इंडस्ट्री भी शामिल हैं. ये इंडस्ट्रीज अभी साउथ की फिल्मों की तरह पैन-इंडिया या ग्लोबल स्तर पर बड़ी पहचान नहीं बना पाई हैं, लेकिन INCA के जरिए उन्हें भी नया मंच मिलने की उम्मीद है.

कौन हैं INCA के फाउंडर

INCA की स्थापना प्रोड्यूसर विष्णु वर्धन इंदुरी ने की है. उनकी प्रोडक्शन कंपनी विब्री मीडिया ने कई भाषाओं में फिल्में बनाई हैं, जिनमें एन. टी. रामाराव पर बनी तेलुगु बायोपिक, कंगना रनौत स्टारर तमिल फिल्म थलाइवी, और रणवीर सिंह की बॉलीवुड फिल्म 83 शामिल हैं.

विष्णु इंदुरी को पहले भी SIIMA अवॉर्ड्स और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (CCL) जैसे सफल आयोजनों का अनुभव है, जो अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज को जोड़ते हैं. प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष शिबाशिश सरकार (रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप CEO) हैं, INCA के चीफ पैट्रन के रूप में इससे जुड़ा है.

INCA की लॉन्चिंग में कई नामी हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें रोहित शेट्टी, आनंद एल राय, विपुल शाह, आनंद गांधी, अहान शेट्टी, हंस राज हंस, प्रसेनजीत चटर्जी, श्रीकांत मोहता, दिल राजू, मनोज तिवारी, खुशबू सुंदर, लक्ष्मी मांचू और सुभोध भावे जैसे कई कलाकार और फिल्ममेकर शामिल थे.

INCA की आगे की प्लानिंग

शुरुआत में INCA अपना पहला अवॉर्ड शो 9 मार्च को मुंबई में आयोजित करेगा, जिसमें सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा हर साल एक सिनेमा कॉन्क्लेव आयोजित करने की भी योजना है, जिसमें पूरे देश के फिल्म प्रोफेशनल्स हिस्सा लेंगे.

INCA एक पैन-इंडिया डाटाबेस भी तैयार कर रहा है, जिसमें सभी 12 फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकारों, तकनीशियनों और फिल्म प्रोफेशनल्स की जानकारी होगी, ताकि अलग-अलग इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग और टैलेंट का आदान-प्रदान आसान हो सके.

