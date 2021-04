बंदिश बेंडिट्स के एक्टर अमित मिस्त्री का कार्डियक अरेस्ट से निधन, सितारों ने जताया शोक

एक्टर नसीरुद्दीन शाह की वेब सीरीज बंदिश बेंडिट्स के एक्टर अमित मिस्त्री अब इस दुनिया में नहीं रहे. 23 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया. अमित ने कई हिंदी और गुजराती फिल्मों-शोज में काम किया है. उनके चले जाने से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

CINTAA ने जताया दुख

द सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) ने एक्टर की मौत पर दुख व्यक्त किया है. उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अमित को ट्रिब्यूट दिया गया है और फैंस को बताया गया कि वो 2004 से मेंबर थे.

बॉलीवुड और टीवी के भी कई सितारों ने शोक जताया है. सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है. एक्टर करण वी ग्रोवर ने लिखा- अमित मिस्त्री के अचानक निधन की खबर से शॉक्ड हूं. कुब्रा सैत ने लिखा- आपको बहुत याद करेंगे. परिवार को संवेदना.

I've worked with #AmitMistry a couple of times and had the pleasure of seeing how brilliant he was on stage. He will be missed on stage and screen by all of us.

Condolences to his family https://t.co/IyFy4bFPJD