दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाना चाहती हैं सुष्मिता सेन, किल्लत देख हुईं दुखी

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप ले लिया है. अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसे लेकर लगातार रिपोर्ट आ रही है. खासकर दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस से सब परेशान हैं. एक्ट्रेस सुष्मिता सेन भी इस माहौल से दुखी हैं और उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और इसमें लोगों की सहायता भी मांगी है.

सुष्मिता सेन ने एक पोस्ट किया है जिसमें एएनआई का एक वीडियो है. वीडियो में दिल्ली के शांति मुकंद अस्पताल के सीईओ सुनील सागर बता रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन की क्राइसिस बड़ी होती जा रही है. ऑक्सीजन की कमी के कारण पेसेंट्स को डिस्चार्ज किया जा रहा है. दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ के कारण अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है. कोरोना के चलते इस वक्त गंभीर अवस्था में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है. 22 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना से एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 300 पार चला गया जो कि अबतक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

This is deeply heart breaking...oxygen crisis is everywhere. I have managed to organise a few oxygen cylinders for this hospital but have no way to transport it to Delhi from Mumbai...please help me find a way🙏 https://t.co/p8RWuVQMrO