'वॉर 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, फिल्म में हुए कई बदलाव, कियारा के बिकिनी सीन पर भी लगा कट!

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'वॉर 2' 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. रिलीज के पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म में कई बड़े बदलाव किए हैं.

फिल्म वॉर 2 में कई हुए बदलाव (Photo: X/@yrf)
फिल्म वॉर 2 में कई हुए बदलाव (Photo: X/@yrf)

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'वॉर 2' 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. रिलीज के पहले ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म में कई बड़े बदलाव किए हैं. जिसमें ऑडियो और विजुअल कट शामिल है. इसी के साथ फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दिया है.

CBFC ने 'वॉर 2' में क्या बदलाव किए?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने कथित तौर पर मेकर्स से फिल्म में 6 जगहों पर ऑडियो और विजुअल दोनों में अनुचित संदर्भों को म्यूट करने को कहा है. इसके साथ ही 6 जगहों पर डायलॉग को चेंज किया गया है. फिल्म में 2 सेकंड का एक सीन भी हटा दिया गया, जिसमें एक्टर का इशारा सेंसर बोर्ड को गलत लगा.

कियारा के बिकिनी सीन पर लगे कट?
सेंसर बोर्ड ने इसी के साथ मेकर्स से सेंसुअल सीन्स को 50% तक कम करने के निर्देश दिए हैं. इसमें 9 सेकंड की एक फुटेज को कट करना भी शामिल है. अटकलें लगाई जा रही है कि ये 'आवन जावन' गाने में कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक हो सकता है. 

क्या फिल्म 'वॉर 2' की लंबाई कम कर दी?
इन सभी बदलावों के बाद वॉर 2 को बीते 6 अगस्त को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है.फिल्म की लंबाई पहले 2 घंटे, 59 मिनट और 49 सेकंड थी लेकिन अब लंबाई घटाकर 2 घंटे, 53 मिनट और 24 सेकंड कर दी है. इसी के साथ CBFC ने एक्शन सीन में और कोई बदलाव या कट करने की मांग नहीं की है.

कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें कि फिल्म 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं. फिल्म में ऋतिक और जूनियर NTR के धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेंगे. दोनों फिल्म में इंडियन स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं. अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म 2019 में आई 'वॉर' का सीक्वल है.
 

