डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म का ऐलान, The Delhi Files का पोस्टर रिलीज

टॉलीवुड के लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स ने अपने पहले बॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए एक विवादास्पद विषय चुना है. विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित और सह-निर्मित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' रिलीज के लिए तैयार हो रही है. प्रोडक्शन का काम पहले ही पूरा हो चुका है और पोस्ट-प्रोडक्शन का भी काम जारी है.

'द दिल्ली फाइल्स' का पोस्टर रिलीज

द ताशकंद फाइल्स की सफलता के बाद टीम ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की है. 'द दिल्ली फाइल्स' नाम की फिल्म का टाइटल और मोशन पोस्टर सामने आया है. पोस्टर में एक सिख बच्चे को भारत के प्रतीक चिन्ह पर देखा जा सकता है, जो लाल रंग का है, यह दर्शाता है कि फिल्म भारतीय इतिहास के एक काले और अपठित अध्याय की एक और कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाएगा.

Few years back, I started telling untold stories of independent India.



1. #TheTashkentFiles - Right To Truth.

2. #TheKashmirFiles - Right To Justice (releasing soon)



Happy to announce the last & the boldest of the trilogy:



3. #TheDelhiFiles - Right To Life.



Pl bless us. pic.twitter.com/gBJtX4ilZR