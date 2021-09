शमिता संग राकेश के रिश्ते पर कश्मीरा शाह का तंज, कहा- बधाई हो 'जोरू का गुलाम' बनने की राह पर हो

बिग बॉस ओटीटी में शमिता शेट्टी और राकेश बापट का रिश्ता टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. शो में शमिता शेट्टी पूरी तरह से राकेश के प्यार में डूबी हुई नजर आ रही हैं. शमिता कई बार राकेश को कंट्रोल करते हुए भी देखी गई हैं. घरवालों को भी लगता है कि शमिता राकेश के साथ काफी डोमिनेटिंग हैं. अब कश्मीरा शाह ने शमिता शेट्टी और राकेश बापट के रिश्ते पर निशाना साधा है.

कश्मीरा ने शमिता संग राकेश के रिश्ता पर किया तंज

कश्मीरा ने संडे का वार एपिसोड में हुए एक टास्क के दौरान की एक फोटो शेयर करते हुए राकेश और शमिता शेट्टी के रिश्ते पर निशाना साधा है. कश्मीरा ने लिखा, "बधाई हो राकेश. आप एक बार फिर बंधे हुए पति बनने की राह पर हैं."

Congratulations @RaQesh19 you are on your way to becoming a hen pecked husband…again. @BiggBoss @biggbossott_ @ColorsTV @karanjohar pic.twitter.com/T8Je5eECDK