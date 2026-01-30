scorecardresearch
 
'अपना संन्यास वापस ले लो', विशाल भारद्वाज की अरिजीत सिंह से गुहार, गाना गाकर मनाया

विशाल भारद्वाज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है. इस वीडियो में उन्हें किसी महफिल में बैठे गाना गाते देखा जा सकता है. अपनी सुरीली आवाज में विशाल गाते हैं, 'डर लगता है मुझको तू जाने वाला है, मुझे इश्क हुआ है, ये होने वाला है.' वीडियो में अरिजीत को डायरेक्टर ने टैग भी किया.

अरिजीत सिंह से डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने लगाई गुहार (Photo: Screengrab)
अरिजीत सिंह से डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने लगाई गुहार (Photo: Screengrab)

डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने सिंगर अरिजीत सिंह से गाकर वापस आने की दरख्वास्त की है. अरिजीत ने 27 जनवरी को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि वो प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं. आगे आने वाले वक्त में सिंगर कोई भी प्लेबैक प्रोजेक्ट नहीं लेंगे. इस ऐलान ने फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के सितारों का भी दिल तोड़ दिया था. अब इसपर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने अपना रिएक्शन दिया है.

विशाल ने शेयर की वीडियो

वीडियो में अरिजीत को डायरेक्टर ने टैग भी किया. उन्होंने कैप्शन में बताया कि उनका ये वीडियो असल में अरिजीत सिंह ने ही बनाया था.

पोस्ट के कैप्शन में सिंगर के लिए विशाल ने मैसेज लिखा, 'हैलो अरिजीत, कुछ दिन पहले तक जब हम साथ में बैठकर इस गाने की जैमिंग कर रहे थे तो मेरा ये वीडियो तुमने ही बनाया था. मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मेरे आखिरी फिल्मी गानों में से एक होगा. ये बहुत गलत बात है. अपना संन्यास वापस ले लो.'

वीडियो में विशाल भारद्वाज के अलावा उनकी पत्नी और सिंगर रेखा भारद्वाज भी नजर आ रही हैं. अरिजीत सिंह ने विशाल भारद्वाज के साथ उनकी नई फिल्म 'ओ रोमियो' के म्यूजिक पर काम किया है. उनका गाया गाना 'हम तो तेरे लिए थे' कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी पर फिल्माया ये गाना आते ही हिट हो गया था. ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी. 

अरिजीत सिंह ने लिया संन्यास

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट से सभी को चौंका दिया था. उन्होंने ऐलान किया कि वे प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो रहे हैं. सिंगर ने लिखा था, 'हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबने मुझे सुनने वाले के रूप में इतना प्यार दिया. मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के रूप में कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.'

सिंगर ने अपने प्राइवेट एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर ऐसा करने का कारण भी बताया था. उन्होंने लिखा था, 'इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं और मैं काफी लंबे समय से यह करने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार मैंने सही हिम्मत जुटाई. एक कारण तो सरल है- मैं जल्दी बोर हो जाता हूं. इसलिए मैं स्टेज पर वही गाने अलग-अलग अरेंजमेंट्स में परफॉर्म करता हूं. तो बात ये है कि मुझे बोरियत हो गई. मुझे कुछ दूसरा म्यूजिक करने की जरूरत है ताकि जी सकूं. एक और कारण ये है कि मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर असली मोटिवेशन पाना चाहता हूं.' हालांकि माना जा रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आने वाली मुश्किलों के चलते अरिजीत सिंह ने ये कदम उठाया है.

---- समाप्त ----
