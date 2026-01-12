scorecardresearch
 
वीर दास ने शाहरुख खान की फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' को बताया फालतू, फराह खान ने दिया ये जवाब

फराह खान हाल ही में अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए वीर दास के घर गईं. जहां उन्होंने हैप्पी पटेल, हैप्पी न्यू ईयर, तीस मार खान और ओम शांति ओम जैसी अपनी अलग-अलग फिल्मों के बारे में बात की.

वीर दास और फराह खान (Photo: YT/Farah Khan)
बॉलीवुड एक्टर वीर दास जो आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाले हैं. उनसे हाल ही में फराह खान मिलने आईं. फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर फराह अपने मशहूर कुक दिलीप के साथ वीर के घर पहुंचीं. जब वे फराह के यूट्यूब चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे, तो वीर ने अपनी फिल्म के बारे में बात की और उसकी तुलना फराह की फिल्मों से भी की.

वीडियो व्लॉग में फराह ने दिलीप से पूछा, 'क्या तुम्हें पता है कि उसकी (वीर की) फिल्म जल्द ही रिलीज हो रही है. क्या तुम्हें पता है कि वह कौन सी फिल्म है?' दिलीप सोचने लगते है, तो फराह ने कहा, 'इसे कुछ नहीं पता. वीर की फिल्म का नाम हैप्पी पटेल है.' वीर ने आगे कहा, 'खतरनाक जासूस.' दिलीप ने मजाक में कहा, 'लेकिन तुमने तो हैप्पी न्यू ईयर बनाई है.' फराह ने कहा, 'इसे बस एक शब्द लेना पसंद है, और फिर यह जो चाहे बोलता है.'

फिर वीर ने दिलीप से कहा, 'उसी टाइप का पागलपन, फालतू टाइप की पिक्चर है. (यह हैप्पी न्यू ईयर की तरह ही एक क्रेजी और मजेदार फिल्म है.)' फराह ने बीच में टोकते हुए कहा, 'एक सेकंड रुको, क्या तुमने अभी मेरी फिल्म को फालतू कहा?' वीर ने बात संभालने की कोशिश की और कहा, 'मेरी फिल्म पूरी तरह से फालतू है.' फराह ने मजाक में कहा, 'तुम्हारा मतलब है कि मेरी आधी फालतू थी?'

वीर का दिखा मजाकिया अंदाज
बाद में फराह ने बताया, 'मुझे फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया. यह मेरे टाइप का फनी है. मुझे बहुत पसंद आया कि तुमने अपने किरदार के लिए किस तरह से एक्सेंट का इस्तेमाल किया है. मुझे नहीं पता कि यह सबके लिए है या नहीं, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद आया.' वीर ने कहा, 'बेशक, स्टार्स कहीं आस-पास नहीं हैं, लेकिन जिसे ओम शांति ओम पसंद आई थी, उसे यह फिल्म भी पसंद आएगी.'

वीर ने आगे कहा, 'यह एक टॉप स्पूफ मूवी है - तीस मार खान से भी ज्यादा.' फराह ने बताया, 'वीर ने अभी मुझे बताया कि हैप्पी पटेल में बहुत सारे रेफरेंस ओम शांति ओम से हैं.' इस पर वीर ने कहा, 'टोन मिलती-जुलती है. ओम शांति ओम एक ऐसी फिल्म है, जहां स्क्रिप्ट बेतुकी है, लेकिन एक्टर्स ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे यह पूरी तरह से असली हो.'  

फराह ने कहा, 'बेशक, आप सिर्फ इसलिए कॉमिक एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि यह एक कॉमेडी फिल्म है.' वीर ने कहा, 'यह हमारे सभी एक्टर्स को हमारी पहली ब्रीफ थी - आपको जो कुछ भी हो रहा है, उस पर विश्वास करना है.'  ओम शांति ओम पर वीर के कमेंट पर वापस आते हुए, फराह ने मजाक में कहा, 'उसने अभी मेरी स्क्रिप्ट को बेवकूफी भरी कहा. मुझे नहीं पता कि वह मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी बेइज्जती' 

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल को वीर दास ने डायरेक्ट किया है. इसमें मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर भी अहम किरदारों में हैं और यह 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

