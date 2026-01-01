scorecardresearch
 
क्यों टल रही भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज? विक्की कौशल ने बताई असली वजह

संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' कुछ महीनों के लिए दोबारा टल गई है. इस खबर से हर तरफ अफरा-तफरी मच गई है. ऐसे में फिल्म की रिलीज टलने के बीच, विक्की कौशल ने डायरेक्टर को लेकर कुछ बातें की हैं.

भंसाली की तारीफ में बोले विक्की कौशल (Photo: Instagram @aliaabhatt)
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर 'लव एंड वॉर' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. पिछले एक साल से फिल्म की शूटिंग जारी है. संजय लीला भंसाली की ये फिल्म वॉर बेस्ड लव स्टोरी बताई जा रही है, जिसे पहले मार्च 2026 में रिलीज किया जाना था. लेकिन अब शूटिंग आगे बढ़ने के कारण रिलीज डेट में दोबारा बदलाव आ गए हैं. ये फिल्म अगस्त या सितंबर में रिलीज की जाएगी.

'लव एंड वॉर' के लिए क्या बोले विक्की कौशल?

'लव एंड वॉर' की शूटिंग मई 2026 तक खिंच गई है. इस कारण से फिल्म के बजट में भी काफी बड़ा उछाल आया है. फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे. लेकिन अब उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. 'लव एंड वॉर' की रिलीज टलने के बीच विक्की कौशल का एक बयान वायरल हो रहा है, जो एक्टर ने हाल ही में दिया. 

इसमें विक्की ने अपनी फिल्म की शूटिंग और संजय लीला भंसाली के साथ काम करने पर बात की है. 'जस्ट टू फिल्मी' के यूट्यूब चैनल पर एक्टर ने कहा, 'मैं उनकी फिल्मों का बहुत फैन हूं, उन्हें एक फिल्ममेकर के तौर पर बहुत मानता हूं. मुझे लगता है कि वो इंडिया से आने वाली एकदम अलग और खास आवाज हैं. उनका अपना विजन है, वो कहानियां ऐसे तरीके से बताते हैं जिसे कोई और नहीं बता सकता. सच में वो फिल्म बनाने के कला के मास्टर हैं.'

'मुझे बहुत खुशी और आशीर्वाद जैसा लग रहा है कि मेरे करियर के सिर्फ 10 साल में ही मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बन रहा हूं. वो भी दो बहुत शानदार और सबके पसंदीदा एक्टर्स के साथ, रणबीर और आलिया. तो हां, हम अभी शूटिंग कर रहे हैं. बहुत मजा आ रहा है शूटिंग में और अगले साल (2026) आप सबको फिल्म दिखाई देगी.'

रिपोर्ट्स हैं कि रणबीर की 'लव एंड वॉर' के टलने से 'रामायणम्' के मेकर्स खफा हैं. वो एक्टर की दोनों फिल्मों में लगभग 6 महीने का गैप चाहते थे. लेकिन अब चूंकि 'लव एंड वॉर' अगस्त या सितंबर के दौरान आएगी, तो 'रामायणम्' पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है. बता दें कि 'रामायणम्' नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट किया गया इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म दिवाली 2026 पर रिलीज की जाएगी.

